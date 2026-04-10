En medio de su crisis con Marcelo Tinellii, el ex de Milett Figueroa filtró el polémico pasado de la modelo que intentó ocultar

Mientras crecen los rumores de crisis con Marcelo Tinelli, un viejo amor de Figueroa sacó a la luz un secreto inesperado en Sálvese Quien Pueda.

Milett Figueroa se volvió famosa en Argentina en 2023 por su participación en el Bailando.

Aunque cada vez que les preguntan lo niegan, las versiones sobre una crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen creciendo. En ese contexto, Yanina Latorre fue contundente al asegurar que la pareja estaría separada desde hace tiempo, pese al hermetismo de ambos.

La modelo peruana se instaló en el mundo mediático argentino en 2023, cuando participó del Bailando y captó la atención de Tinelli. Desde entonces, construyeron un vínculo que se mantuvo durante dos años y estuvo marcado por rumores, versiones cruzadas y constantes especulaciones.

Marcelo Tinelli y Miett Figueroa Recientemente, Yanina Latorre aseguró que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están separados. Instagram Milett. Mientras los protagonistas evitan dar definiciones, también condicionados por el estreno de la segunda temporada del reality Los Tinellis en Amazon Prime Video, surgió una voz del pasado que volvió a poner el foco sobre la vida sentimental de Figueroa. Se trata de Bruno Agostini, quien fue pareja de la modelo.

El tema salió a la luz en Sálvese Quien Pueda, donde Latorre lo presentó como hermano de Fabio Agostini. En ese marco, Bruno recordó su relación con Milett y lanzó: "Cuando conocí a Millet era una chica sencilla. Salí con ella un año. Además de estar conmigo, estaba con Pablo Heredia. Pero no teníamos una relación seria".

Bruno Agostini en Sálvese Quien Pueda Bruno Agostini habló sobre la relación que tuvo con Milett tiempo atrás. Captura de pantalla Youtube América TV. Además, Fabio explicó por qué no llegó a involucrarse emocionalmente: "Yo no me enamoré, porque sabía dónde me estaba metiendo y hacia dónde podía llevarme la relación". Y sumó: "En una relación que no era para poner el corazón. Cuando una mujer está conociendo a un hombre y dice que no quiere que nadie sepa… Yo tampoco me voy a poner en ese plan".