"Atrás de un árbol": salió a la luz la noche de pasión fallida de Rodrigo Lussich y Robertito Funes Ugarte

El vínculo entre Rodrigo Lussich y Robertito Funes Ugarte tuvo su momento de tensión hace más de dos décadas, aunque nunca llegó a transformarse en una relación. Con el paso del tiempo, ambos reflotaron aquella historia y compartieron detalles desconocidos.

Todo surgió luego de que Lussich recordara en televisión un viejo coqueteo que no prosperó. Según contó, en ese momento estaba distraído por un problema personal, la pérdida de su tarjeta de débito, lo que habría influido en que la situación no avanzara.

A partir de ese relato, Funes Ugarte aportó su propia versión de lo ocurrido durante "en la fiesta de fin de año de Canal 9" en 2005, donde coincidieron y compartieron un taxi. Allí, según recordó la figura de LN+, Lussich insinuó continuar el encuentro, pero él decidió seguir camino.

"Me dijo yo me bajo acá. ¿Vos te bajás? No, yo sigo, le dije", relató el conductor. Además, recordó la respuesta de su colega: "Te lo perdiste". Con el tiempo, reconoció: "Tenía razón. Me lo perdí".

Además, Funes Ugarte destacó las cualidades de Lussich, dejando entrever cierta afinidad: "Me parece súper inteligente y además me hace reír. ¿Si le doy? Le doy tiempo a que me diga lo que necesite".

Por su parte, Lussich minimizó el recuerdo y aseguró no tener presente esa situación con claridad. "Yo no me acuerdo de nada, pero Robertito se acuerda mal. Pero lo diría", expresó el conductor de Intrusos. Sin embargo, el periodista coincidió en que el vínculo no llegó a concretarse: "Sé que no se dio. Eso sí".

Finalmente, ante la insistencia de Adrián Pallares, Rodrigo Lussich evitó profundizar, aunque deslizó otra anécdota sobre Funes Ugarte: "Me invitó a ir atrás de un árbol, pero no era momento. Estábamos en un casamiento".