¡Se descontroló! El feroz insulto de Robertito Funes Ugarte a Paulo Kablan en vivo: "Mal hecho..."

Al ritmo de "Rata de dos patas", el conductor lanzó una chicana irreproducible que congeló el clima en el set.

Robertito Funes Ugarte, el hombre que suele manejarse con elegancia y picardía, se sacó el guante y lanzó un ataque frontal que dejó a toda la farándula con la boca abierta. Lo que parecía ser una tarde relajada en La Casa se transformó en un escándalo de proporciones épicas cuando el periodista de espectáculos disparó con una saña nunca antes vista contra uno de los referentes más queridos del noticiero.

Tensiones en la mira: ¿El fin de la diplomacia en Telefe por la pelea de Funes Ugarte y Kablan? Nadie esperaba que una simple cortina musical desencadenara semejante escándalo. Mientras en el estudio de La Casa sonaba el clásico despechado Rata de dos patas, Robertito Funes Ugarte decidió que era el momento ideal para ajustar cuentas.

Robertito Funes Ugarte Robertito Funes Ugarte en el centro de la polémica tras sus explosivas declaraciones en el streaming. Fotos: captura de video YouTube / Telefe Sin que nadie lo viera venir, el animador miró a cámara y soltó una frase que ya recorre todos los portales: "Un beso a Paulo Kablan, que sos un adefesio mal hecho. Sos horrible". La crudeza del término "adefesio" provocó un frío inmediato en el estudio, dejando a los presentes sin reacción ante semejante agresión pública.

Robertito Funes explotó contra Paulo Kablan. Si bien los cruces picantes son moneda corriente para Robertito —quien ya ha tenido chispazos con Nancy Pazos—, este fuerte descargo contra el especialista en policiales marca un punto de no retorno. Los memoriosos recuerdan que el clima entre ambos ya venía "espeso" durante las mañanas de A la Barbarossa, pero este ataque a la apariencia física de Kablan rompió cualquier protocolo de cordialidad.