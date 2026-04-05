El inesperado cruce que tuvo Robertito Funes durante el vivo de LN+: "No le importa a nadie"

El periodista vivió un curioso momento durante la programación del mediodía. Un exabrupto con una persona en Palermo dejó a todos sorprendidos.

Los móviles en vivo por la calle siempre tienen un factor de riesgo: no se sabe con exactitud qué es lo que va a decir el entrevistado. Y esto fue exactamente lo que le ocurrió a Robertito Funes Ugarte mientras realizaba una cobertura para la pantalla de LN+ en la zona de Palermo.

El periodista se acercó con su habitual tono descontracturado a charlar con un transeúnte que estaba comprando comida rápida en la calle. "Ah bueno, comete un pancho, nene", arrancó bromeando el cronista para romper el hielo. Sin embargo, el entrevistado tenía otra agenda en mente y descolocó por completo a Robertito al introducir de la nada un fuerte cuestionamiento hacia el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El tenso diálogo en vivo Embed - El inesperado exabrupto que tuvo Robertito Funes durante un móvil: "No le importa a nadie" Lejos de seguirle el juego con el pancho, el joven miró a la cámara y lanzó una filosa pregunta que cambió por completo el clima de la nota, desatando un rápido intercambio donde ambos intentaron pasarse la pelota: "Che, a mí me gustaría saber de dónde saca Adorni toda la plata para comprar los departamentos y todo".

El periodista le respondió: "Tampoco, no sé... me gustaría saber. ¿De dónde la saca?". Ante la pregunta inicial de Funes, el hombre le expresó: "Esto no le importa a nadie, las preguntas importantes son esas, ¿no?"

Con un fuerte tono, Roberto le retrucó la apuesta: "Bueno, contame entonces de dónde la saca, si vos lo sabés", a lo que el entrevistado dijo: "No, yo no sé de dónde la saca".