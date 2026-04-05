El conductor no se guardó nada y apuntó contra el periodista, revelando detalles escandalosos sobre su desempeño en la intimidad.

La televisión suma otro capítulo nuevo y explosivo frente a la pantalla. En esta ocasión, Tomás Dente decidió arremeter sin filtros contra un reconocido periodista de C5N, desenterrando anécdotas de su pasado como y revelando una intimidad sexual que dejó a todos boquiabiertos.

Lejos de andarse con rodeos, el presentador de espectáculos dejó en claro que conoce los secretos más oscuros de las figuras del medio, y esta vez, el objetivo de su artillería fue el conductor de Duro de Domar, Pablo Duggan.

La confesión más íntima Embed - Tomás Dente expuso a un reconocido conductor con una fuerte intimidad sexual: "No tenía erección" El descargo de Dente comenzó con una fuerte advertencia: "Chicos, yo vengo del chimento y del puterío. Yo les conozco la miseria a todos ustedes". Sin embargo, rápidamente focalizó su atención en Duggan, recordando una época en la que el periodista político supuestamente intentaba mostrarse como un seductor empedernido.

"Este, puntualmente, que andaba coqueteando con todas las minas, se hace el guacho pistola, viste, 'la tengo larga'. Invitaba a las minas a salir y al momento de consumar el acto sexual, les pedía un Uber porque no tenía erección", disparó sin tapujo, exponiendo una disfunción íntima del conductor.

Para rematar la anécdota y deslindarse de ser el creador del rumor, Tomás se encargó de citar su fuente original, involucrando a otra reconocida periodista del medio: "Y no lo dije yo, lo contó Pilar Smith. Se hacía el cheronca, el tarado. Se hacía el cheronca", sentenció. Cabe recordar que, tiempo atrás, la propia Pilar Smith ya había deslizado en los medios que tuvo una "cita fallida" y un tanto accidentada con Duggan.