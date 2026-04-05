Cine LGBTQI+: Lucas Santa Ana explora la fragilidad de los vínculos en una áspera comedia en la que reina el ghosteo

El universo de las plataformas digitales y la exposición constante en redes sociales configuran un nuevo escenario para el romance contemporáneo. En este contexto, la pantalla grande del cine se convierte en un espejo de las fragilidades que se ocultan tras los filtros de perfección. Una reciente producción cinematográfica pone el foco en la ruptura y la reconstrucción de la memoria afectiva a través de un relato moderno. Esta obra, titulada 300 cartas, marca el regreso a la ficción del guionista, montajista, productor y director porteño Lucas Santa Ana, que por estos días visita Mendoza para promocionar el estreno de su último trabajo.

La trama presenta a Jero y Tom, una pareja que proyecta una relación ideal ante miles de seguidores en redes sociales, pero cuya realidad interna estalla el día de su primer aniversario. Tras el abandono repentino de Tom, Jero se enfrenta a una caja llena de cartas y al silencio digital absoluto. Sobre el proceso de construcción de este guion, el cineasta reflexiona sobre la importancia de dar visibilidad a estos procesos. "Me parece que era necesario visibilizar y contar cuáles son nuestras problemáticas, tanto hacia fuera como adentro, no solo para que los heteros entiendan que nos pasa a nosotros sino también trabajo para nosotros para poder entendernos y cuestionarnos que cosas nos pasan como colectivo", explicó el director en una entrevista con MDZ.

Para Santa Ana, el eje de su filmografía siempre ha estado atravesado por las vivencias de la comunidad LGBTQI+. En esta oportunidad, la narrativa se aleja de los grandes conflictos externos para centrarse en la disparidad de caracteres y las dobles intenciones dentro de un vínculo privado. "La película es divertida, es una comedia , yo quería trabajar estas temáticas de forma divertida, no ser solemnes, muchas veces las historias sobre la comunidad tienden a ser solemnes, crudas o dramáticas. Quería hacer que la gente empatice desde un lugar divertido y que pueda irse con una pequeña reflexión", señaló el realizador respecto al eje central de su nueva propuesta.

La película utiliza el contraste físico y emocional de sus protagonistas para subrayar la desconexión. Mientras uno representa la superficialidad estética y el entrenamiento rígido, el otro se refugia en una sensibilidad alternativa y literaria. Al respecto de esta dualidad, el entrevistado destaca que buscó plasmar la fragilidad detrás de la máscara de éxito. "La película genera preguntas: ¿cómo nos miramos?, ¿cómo no nos miramos?, ¿ghosteamos o no ghosteamos?, ¿qué hacemos cuando se enamoran de nosotros?. Genera más preguntas que respuestas", comentó Lucas sobre esta que es su sexta película de temática LGBTQI+.

El realizador, reconocido por éxitos internacionales como Yo, adolescente, el cual alcanzó una masiva audiencia en plataformas de streaming, continúa su labor docente y de consultoría especializada. Esta experiencia previa en títulos como Como una novia sin sexo e Ilse Fuskova le otorga una autoridad distintiva para abordar temáticas sensibles.

300cartas_01_baja El director de 300 cartas interpela sobre el impacto de las relaciones y su reflejo en el mundo de las redes sociales. Foto: Cortesía Lucas Santa Ana

La producción de 300 cartas se distancia de los esquemas tradicionales de fomento local para consolidarse como una pieza de gestión cien por ciento independiente. Ante la ausencia de subsidios directos del INCAA para su desarrollo inicial, el proyecto encontró su motor en capitales privados y fondos provenientes de Inglaterra y Alemania, además del aporte personal del propio director. Esta falta de aval oficial supuso un desafío extra para sumar voluntades al equipo, pero no detuvo la marcha del film. "No importa si hay plata o no hay plata, de alguna manera lo vamos a poder hacer", sostiene Santa Ana, subrayando que la viabilidad del proyecto radicó en personas que creyeron en la necesidad de que esta historia existiera.

Project-Still-300cartas-02 300 cartas explora las nuevas formas de amar y el ghosteo en una imperdible comedia independiente. Foto: Cortesía Lucas Santa Ana

Perspectivas sobre el guion y el contexto social

La lectura de las cartas propone un viaje al pasado inmediato que deconstruye la imagen del ser amado. Lo que comenzó como un encuentro en una aplicación de citas se revela como una relación plagada de asimetrías. Lucas Santa Ana sostiene que la vigencia de estas historias radica en su capacidad de generar empatía en un contexto social que a veces se percibe hostil. "Es fundamental que sigamos ocupando espacios y contando nuestras historias con calidad técnica y profundidad narrativa", afirma con contundencia.

Lucas-Santa-Ana-2025-SQ-HQ Lucas Santa Ana, director de 300 cartas. Foto: Cortesía Lucas Santa Ana

Finalmente, la pieza se consolida como un estudio sobre la identidad y el duelo en tiempos de hiperconectividad. Con una carrera que incluye la producción ejecutiva de proyectos como El Cazador y Los Agitadores, el director reafirma su compromiso con un cine que no solo entretiene, sino que también cuestiona. "Cada película es un intento de entender un poco más el mundo en el que vivimos y las personas con las que elegimos compartir la vida", concluye el cineasta residente en Buenos Aires.

Para cerrar la agenda cultural del fin de semana, la cita obligada es en el departamento de Maipú. La película 300 cartas se proyectará en la emblemática sala del Cine Teatro Imperial el domingo 5 de abril a las 21:30. Quienes deseen asistir a este estreno de cine independiente, pueden adquirir sus tickets directamente en la boletería del cine o a través de la plataforma de boletería digital.