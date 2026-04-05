El comunicado de la familia de Chuck Norris con una categórica advertencia tras la muerte del actor

Desde el entorno del astro del cine de acción compartieron una aclaración sobre información recientemente viralizada, relacionada con el motivo del deceso del artista.

La familia de Chuck Norris compartió un comunicado para advertir a los millones de seguidores del actor recientemente fallecido, sobre datos erróneos vinculados a la causa del fallecimiento del astro del cine acción.

“Somos conscientes de que, desde el fallecimiento de Chuck, han circulado en línea numerosos vídeos y publicaciones generados por IA que contienen información falsa y engañosa sobre las circunstancias de su muerte, su historial médico y quiénes estaban presentes”, escribieron en un comunicado publicado en las historias de Instagram de la cuenta oficial de Chuck Norris.

Luego agregaron: “Estas afirmaciones son completamente falsas. Esto incluye informes inventados sobre problemas médicos pasados, así como relatos falsos sobre relaciones familiares. Les pedimos amablemente que no crean ni compartan ninguna información a menos que provenga directamente de la familia Norris o de un representante oficial de la familia".

La familia de Chuck Norris hizo una aclaración a través de un comunicado https://www.bbc.com/mundo/articles/c3w363gn8vqo Chuck Norris, el actor que dejó una huella inolvidable en millones de fans. Getty Images Sobre el cierre del comunicado, desde el entorno del artista enfatizaron: "Gracias por su comprensión y por seguir teniendo a nuestra familia presente en sus pensamientos y oraciones".

La muerte de Chuck Norris sobrevino de manera inesperada pues el actor había compartido un video el pasado 10 de marzo, en ocasión de su cumpleaños número 86. En las imágenes, se veía al artista haciendo una rutina de ejercicios junto a su entrenador, luciendo enérgico y saludable.