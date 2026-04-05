Teto Medina se sinceró sobre su presente mientras atraviesa un cáncer: "Todo será como debe ser"
El conductor compartió un posteo en sus redes sociales, con detalles sobre cómo transita su enfermdad y aguarda un nuevo diagnóstico.
Teto Medina reapareció en sus redes sociales con noticias sobre su difícil presente mientras atraviesa un cáncer, diagnóstico que el conductor dio a conocer a comienzos de este año.
En este último tiempo, Medina fue operado e inició un tratamiento de quimioterapia, mientras su situación se complejizó con un cuadro de metástasis del colon al hígado. Tras las consultas de sus seguidores, el ex ladero de Marcelo Tinelli dio algunas precisiones sobre su estado.
“Para los que me preguntaban por el tema de los estudios, van a estar el viernes que viene. Y nada, venimos a trabajar, venimos a dar una de las charlas a una de las comunidades. Estoy contento, feliz, de buen ánimo, pensando siempre en positivo. Las cosas van a salir bien. Mientras tanto, me mantengo activo, que eso es lo importante. También escucho a mi cuerpo cuando estoy mal, pero ahora estoy bien. Así que bueno, nada, a disfrutar este lindo viernes. Que tengan unas muy felices Pascuas y acordarse siempre de aflojar nunca, que se puede”, enfatizó Teto Medina.
El posteo de Teto Medina mientras transita un cáncer
Luego, en un posteo que compartió en su feed de Instagram, el conductor reveló sobre su evolución mientras convive con un cáncer: “Hoy quería contarles que estoy en un momento donde todo es incertidumbre. Espero con mucha fe y esperanza el resultado de mis análisis, qué me van a decir, dónde estoy parado con mi cáncer y cuáles van a ser los pasos a seguir. Solo me queda esperar y no proyectar, ni pensar en qué podría pasar. En estas situaciones es donde uno tiene que ser sereno y paciente”.
Luego Medina completó: “Todo será como debe ser y, sea lo que sea, seguir haciendo caso. Los médicos son los que me guían y seguiré en ese camino. Falta muy poco para tener esos resultados y trabajo para que a mi cabeza no le gane la ansiedad y empiece a pensar en cosas que todavía no sé si sucederán. Solo quiero agradecerles el estar acompañándome, porque así todo se hace más fácil. Gracias por leerme. Los quiero”.
La publicación de Teto Medina recibió cientos de comentarios de apoyo, tanto de seguidores como de algunas conocidas figuras del espectáculo.