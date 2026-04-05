Florencia de la V conmovió a Mirtha Legrand al confesarle a qué le tiene pánico hasta el día de hoy

La actriz y conductora estuvo como invitada en el clásico programa de la diva, y allí hizo una revelación sobre cómo fueron los difíciles tiempos en que comenzó a vivir su identidad trans.

Florencia de la V estuvo este sábado en la cena televisiva de Mirtha Legrand, y en un momento de la mesa conmovió a la diva al confesarle a qué le tiene pánico hasta el día de hoy, por una sitemática persecución que atravesó junto a tantas mujeres trans décadas atrás.

Sobre su aporte al cambio de paradigma de la sociedad hacia un sector históricamente estigmatizado, la actriz y conductora remarcó: “Yo soy una travesti, una persona trans que todos los días está entrando a los hogares. Y desde mi humilde lugar aporto un grano de arena a la charla en la mesa, a que se pueda hablar o visibilizar".

Luego, sobre su misión en los medios Florencia de la V completó: “Desde ese lugar, mostrar con orgullo mi identidad, mostrar con orgullo que se puede dignamente tener una pareja, acceso a la salud, a la vivienda. Hay un montón de cosas de las que se nos privaron a nosotras y todavía estamos trabajando en eso y luchando por eso”.

Florencia de la V y una revelación que estremeció a Mirtha Legrand Florencia de la V conmovió a Mirtha Legrand con una revelación Entonces, cuando Mirtha Legrand le comentó a su invitada que hoy existe otra actitud, consultándole a su vez por los "momentos duros" que pasó la comunidad trans, la artista coincidió: “Si, muy difíciles. Vos pensá que en el '83, en plena democracia, nos cazaban en la Panamericana”.

Ante la atenta mirada de la anfitriona, Florencia de la V confesó: “Yo cuando venía a tu programa las primeras veces, a mí lo que me pasaba era que me podían llevar presa por la calle. Yo cuando iba en los taxis en ese momento, me escondía porque le tenía pánico a la policía. Hasta el día de hoy le tengo pánico. Porque hasta que sacaron los edictos policiales, nos podían llevar detenidas”.