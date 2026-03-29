El rating que logró Mirtha Legrand con un premiado profesional mendocino como invitado

La conductora logró un número de audiencia positivo con un reconocido profesional en la gran mesa de El Trece en la que también estuvieron Lizy Tagliani, Hernán Drago y Carmen Barbieri.

Mirtha Legrand volvió con todo este fin de semana a la pantalla de El Trece con invitados de gran nivel, entre los que se encontraba Roger Zaldivar, el oftalmólogo mendocino que ingresó una vez más al selecto podio de los 50 oftalmólogos más reconocidos a nivel mundial.

Desde The Ophthalmologist expresaron que "el trabajo de Zaldivar ha tenido un impacto tangible, incluyendo la adopción generalizada de ICLGuru, una herramienta con IA para la medición de LIO fáquicas mediante datos de biomicroscopía ultrasónica (UBM). A finales de 2025, ICLguru ya era adoptada por más de 450 clínicas en más de 60 países, atendiendo a miles de pacientes mensualmente con una alta precisión en la predicción de la bóveda, una reducción de los errores de tamaño y de las complicaciones como la bóveda excesiva, y una mayor elegibilidad para casos extremos".

En el programa de Mirtha Legrand, Roger Zaldivar habló sobre la salud ocular y compartió un consejo para que todos tengan en cuenta: "El 80% de las enfermedades oftalmológicas son evitables, por lo que detectarlas a tiempo es clave".

La recomendación de Roberto Zaldivar en el programa de Mirtha Legrand El sorpresivo rating de Mirtha Legrand con un premiado profesional mendocino como invitado El rating de la conductora fue positivo, ya que su programa fue uno de los más vistos de la jornada del sábado. Según los detalles de Ibope, "La Noche de Mirtha" se posicionó en tercer lugar con un promedio de 4.1 puntos de audiencia, mientras que el segundo lugar se lo quedó "La Familia Ingalls" con un total de 4.4 puntos y el primer lugar se lo llevó la película "Megalodón" con un total de 5.3 puntos de rating.