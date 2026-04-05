La conductora intentó justificar un exabrupto en vivo culpando a sus hormonas y a los cambios en su cuerpo: los detalles.

Todo comenzó por una cuestión de tiempos televisivos en la pantalla de El Nueve: Florencia de la V, al frente de Los profesionales de siempre, se quejó en vivo de que la "viven apurando", justo después de que Carmen Barbieri le entregara el aire de su programa con dos minutos de demora.

La tensión escaló hasta la histórica mesa de La Noche de Mirtha. Primero fue el turno de Carmen, quien minimizó el hecho pero, con su habitual ironía, le pidió "dos veces disculpas" por los dos minutos de retraso. Sin embargo, la verdadera bomba mediática estalló una semana después, cuando Flor de la V se sentó frente a "La Chiqui" para dar su versión de los hechos.

"Estoy cruzada por la menopausia" Embed - La sorpresiva confesión de Florencia de la V sobre su salud que generó revuelo: "Por la menopausia" Lejos de avivar la guerra con su colega, Florencia intentó poner paños fríos asegurando que el enojo no era personal, sino producto de un malestar físico y anímico.

"Yo ese día estaba cruzada por la menopausia. Estoy con esos cambios de humor, hinchada como un pochoclo, me molesta la humedad... tremendo", confesó la conductora ante la atenta mirada de Mirtha Legrand.

Para intentar ser más gráfica sobre su estado, agregó: "Viste que te cambia el cuerpo, hay algo que es inexplicable. No sé, las hormonas, un poco de todo... Yo la adoro a Carmen. Ella cayó en la volteada, pero era yo que estaba cruzada con otra cosa".