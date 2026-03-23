El periodista se encontraba realizando entrevistas en la calle cuando fue sorprendido por una joven que decidió robarle un elemento de trabajo.

Robertito Funes Ugarte es uno de los cronistas más carismáticos de la televisión y en las últimas horas sufrió un insólito robo que se viralizó rápidamente en las diferentes redes sociales. Todo ocurrió mientras se encontraba en vivo para LN+ y tanto el periodista como sus compañeros quedaron asombrados.

Robertito se encontraba cubriendo la llegada de la nueva edición de la Feria Francesa en Buenos Aires. Luego de probar los clásicos macarons, se dispuso a hablar con esta persona que comenzó a enviar saludos y luego realizó el insólito robo.

Es que se llevó nada más y nada menos que el capuchón del micrófono y la reacción de Robertito fue de total sorpresa: "Una therian me robó el micrófono, es una cosa increíble. Vamos a buscarla a ver si me lo devuelve".

El robo viral a Robertito Funes Ugarte en pleno vivo Robertito Funes Ugarte sufrió un sorpresivo e insólito robo en pleno vivo y se volvió viral: "Una therian" "Vamos a buscarla a ver si me devuelve el micrófono... Nunca me había pasado; mirá que me han pasado cosas en los móviles, me han corrido perros, me he caído en las inundaciones, pero que una therian me robase el capuchón del micrófono no lo puedo creer", expresó totalmente sorprendido.