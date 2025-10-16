Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 17 de octubre
La semana culmina y llegó el momento de definir las actividades que formarán parte de la agenda personal: no te las pierdas.
La tercera semana de octubre, antesala de Halloween; se prepara para ofrecer música, teatro, color, emoción y mucho más. Pero también, a estas alturas, el bolsillo se ajusta y se vuelve más seleccionador al momento de pensar que hacer un fin de semana. Para eso, se proponen estas opciones para disfrutar el viernes 17.
La Ilíada de Pope
La banda se presentará en el marco de la celebración de los dos años de la agrupación y el lanzamiento de "En efecto", su nuevo material audiovisual. Una noche imperdible para acompañarse entre amigos y/o familia.
- Ubicación: Foxy Live Bar
- Horario: 23hs
- Entradas: por entradaweb.com. Entrada general: $15.000
La C.I.T.A
Un encuentro entre Delia y Walter planeado para ser perfecto, hasta que todo empieza a descontrolarse. Esta obra mezcla música, tecnología y humor en una historia donde las emociones no siempre responden a los protocolos, pero sí garantizan una noche inolvidable.
- Ubicación: Teatro Tajamar
- Horario: 22hs
- Entradas: por entradaweb.com. General: $15.000
Lucho Miranda
Llega desde Chile, luego de conquistar con su humor al público de la “Quinta Vergara”. La historia del humorista con parálisis cerebral que se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro tras una exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar retorna a Mendoza con "Abriendo las Manos".
Con un show basado en sus experiencias generadas por la discapacidad, Miranda se supo reír de sí mismo, de sus limitaciones y de las percepciones que genera la discapacidad.
- Ubicación: Cine Teatro Placa (Godoy Cruz)
- Horario: 20hs
- Entradas: por entradaweb.com. Platea Baja - Filas 01 a 17: $30.000. Platea Baja - Fila 18 a 25: $28.000. Platea Alta: $28.000
Festival Provincial de Cine "Mirada Oeste"
Un acontecimiento que se llevará a cabo del 13 al 18 de octubre. En esta ocasión, se proyectarán “Francesca y las otras”, de Elena Schnell, “LS83”, de Herman Szwarcbart y “Repetí el fin del mundo conmigo”, de Rodrigo Verdejo. Todos, con entrada gratuita y cupos limitados.
Francesca y las otras
- Ubicación: Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Godoy Cruz)
- Horario: 20hs
LS83
- Ubicación: Nave Uncuyo - Sala Azul
- Horario: 20.30hs
Repetí el fin del mundo conmigo
- Ubicación: Nave Uncuyo - Sala Verde
- Horario: 21hs