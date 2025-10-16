Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 17 de octubre

La semana culmina y llegó el momento de definir las actividades que formarán parte de la agenda personal: no te las pierdas.

La tercera semana de octubre, antesala de Halloween; se prepara para ofrecer música, teatro, color, emoción y mucho más. Pero también, a estas alturas, el bolsillo se ajusta y se vuelve más seleccionador al momento de pensar que hacer un fin de semana. Para eso, se proponen estas opciones para disfrutar el viernes 17.

La Ilíada de Pope image Espectáculos en Mendoza. Ilíada de Pope. Créditos: Instagram La banda se presentará en el marco de la celebración de los dos años de la agrupación y el lanzamiento de "En efecto", su nuevo material audiovisual. Una noche imperdible para acompañarse entre amigos y/o familia.

Ubicación : Foxy Live Bar

: Foxy Live Bar Horario : 23hs

: 23hs Entradas: por entradaweb.com. Entrada general: $15.000 La C.I.T.A image La C.I.T.A. Créditos: Entrada Web Un encuentro entre Delia y Walter planeado para ser perfecto, hasta que todo empieza a descontrolarse. Esta obra mezcla música, tecnología y humor en una historia donde las emociones no siempre responden a los protocolos, pero sí garantizan una noche inolvidable.

Ubicación: Teatro Tajamar

Horario : 22hs

: 22hs Entradas: por entradaweb.com. General: $15.000 Lucho Miranda image Lucho Miranda. Créditos: Entrada Web Llega desde Chile, luego de conquistar con su humor al público de la “Quinta Vergara”. La historia del humorista con parálisis cerebral que se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro tras una exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar retorna a Mendoza con "Abriendo las Manos".

Con un show basado en sus experiencias generadas por la discapacidad, Miranda se supo reír de sí mismo, de sus limitaciones y de las percepciones que genera la discapacidad.