Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 18 de octubre

Este próximo sábado 18 de octubre, Mendoza se prepara para vivir una jornada repleta de cultura y entretenimiento. Desde recitales en vivo y obras teatrales, hasta espectáculos para toda la familia, la provincia despliega una amplia agenda para todos los gustos. A continuación, un repaso por las principales actividades recomendadas para disfrutar del fin de semana mendocino.

La edición lanzamiento se prepara para hacer temblar el sábado y tendrá la participación de artistas locales, nacionales e internacionales. Desde Magnolia Monti hasta No te va a gustar. Con dos escenarios en su espacio, la propuesta busca innovar en el sector mendocino.

En la fiesta de cumpleaños número 70 de Amanda, sus tres hijas se encuentran en el baño de la casa familiar y sacan a relucir sus problemas.

El destacado pianista argentino llega a Mendoza con un concierto que promete emoción y una mirada única sobre el piano contemporáneo. En esta presentación, hará especial foco en los Postangos de Gerardo Gandini, obra a la que ha dedicado años de estudio y edición, y que lo ha llevado a giras internacionales en 2023 y 2024.

Horario: 21hs

Entrada: por entradaweb.com. Entrada general: $15.000

Barbazul - "Gulp 40 años"

image Barbazul. Créditos: Teatro Antonio Lafalla

La banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota llega a General Alvear entonando el primer álbum de la icónica banda, celebrando cuatro décadas del inicio de una historia que sigue vigente.

Ubicación: Teatro Antonio Lafalla (General Alvear)

Horario: 21hs

Entradas: por la página oficial del teatro o boletería presencial. Entrada general: $6000

El hombre de las tres erres

image El hombre de las tres erres. Créditos: Entrada Web

Una poderosa historia inspirada en hechos reales, de amor y de revolución, sobre La Barraca, compañía teatral dirigida por Federico García Lorca, que aparece como una energía luminosa ardiendo sobre todo lo que se apaga cuando no hay libertad. Con una puesta vibrante que fusiona danza, proyecciones y teatro dentro del teatro, esta obra nos sumerge en una travesía emocional que celebra el teatro y denuncia la tragedia de los sueños truncados por la violencia y la represión.