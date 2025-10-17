Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el sábado 18 de octubre
Música, teatro, humor y propuestas al aire libre forman parte de la variada cartelera que ofrece Mendoza este fin de semana. Una guía para disfrutar los distintos puntos de la provincia.
Este próximo sábado 18 de octubre, Mendoza se prepara para vivir una jornada repleta de cultura y entretenimiento. Desde recitales en vivo y obras teatrales, hasta espectáculos para toda la familia, la provincia despliega una amplia agenda para todos los gustos. A continuación, un repaso por las principales actividades recomendadas para disfrutar del fin de semana mendocino.
Festival Montaña
La edición lanzamiento se prepara para hacer temblar el sábado y tendrá la participación de artistas locales, nacionales e internacionales. Desde Magnolia Monti hasta No te va a gustar. Con dos escenarios en su espacio, la propuesta busca innovar en el sector mendocino.
Te Podría Interesar
- Ubicación: Multiespacio Cultural Luján de Cuyo (ex Feriagro)
- Horario: a partir de las 17hs
- Entradas: por tuentrada.com. Las entradas disponibles rondan los $70.000
Verona
En la fiesta de cumpleaños número 70 de Amanda, sus tres hijas se encuentran en el baño de la casa familiar y sacan a relucir sus problemas.
- Ubicación: Espacio Cultural Julio Le Parc - Tito Francia
- Horario: 21hs
- Entrada: por entradaweb.com. Entrada general: $10.000
Ricardo Zanón
El destacado pianista argentino llega a Mendoza con un concierto que promete emoción y una mirada única sobre el piano contemporáneo. En esta presentación, hará especial foco en los Postangos de Gerardo Gandini, obra a la que ha dedicado años de estudio y edición, y que lo ha llevado a giras internacionales en 2023 y 2024.
Ubicación: Sala Living (Luján de Cuyo)
Horario: 21hs
Entrada: por entradaweb.com. Entrada general: $15.000
Barbazul - "Gulp 40 años"
La banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota llega a General Alvear entonando el primer álbum de la icónica banda, celebrando cuatro décadas del inicio de una historia que sigue vigente.
- Ubicación: Teatro Antonio Lafalla (General Alvear)
- Horario: 21hs
- Entradas: por la página oficial del teatro o boletería presencial. Entrada general: $6000
El hombre de las tres erres
Una poderosa historia inspirada en hechos reales, de amor y de revolución, sobre La Barraca, compañía teatral dirigida por Federico García Lorca, que aparece como una energía luminosa ardiendo sobre todo lo que se apaga cuando no hay libertad. Con una puesta vibrante que fusiona danza, proyecciones y teatro dentro del teatro, esta obra nos sumerge en una travesía emocional que celebra el teatro y denuncia la tragedia de los sueños truncados por la violencia y la represión.
- Ubicación: Teatro Quintanilla
- Horario: 21hs
- Entrada: por entradaweb.com. Entrada General: $11.000