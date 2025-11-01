Presenta:

Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 2 de noviembre

Te traemos las mejores opciones para que puedas salir a divertirte en este último día del fin de semana.

MDZ Show

La agenda cultural se encuentra muy activa. Foto: Instagram/ @rodrigocasavalle/ @juanegrilli. 

El fin de semana llega a su final pero por supuesto que nosotros te traemos las mejores propuestas en cuanto a espectáculos para que puedas salir y pasarla muy bien con tu familia o amigos. En esta nota te contamos las obras que podrás disfrutar en Mendoza.

Monólogos Heroicos

Monólogos Heroicos llega a Mendoza de la mando de Rodrigo Casavalle. Este espectáculo fusiona teatro, stand up y covers, ofreciendo de esta manera una experiencia única e inolvidable para el espectador.

Las entradas se pueden adquirir a través de EntradaWeb haciendo clic en este enlace

Entrada Anticipada (hasta el día 01/11 inclusive): $20.000

Entrada General: $25.000

Lugar: Teatro Selectro

Horario: 20:00

En mitad de tanto fuego: Victorio D'Alessandro

La guerra de Troya ha sido cantada por los siglos de los siglos, una y otra vez, desde la Ilíada hasta hoy. Pero esta no es la historia de la guerra de Troya. En mitad de tanto fuego cuenta la historia de Patroclo, "el más amado por Aquiles". Esta es la historia de la carne que antes de morir, amó.

Llega a Mendoza esta obra del reconocido y multi premiado autor español Alberto Conejero. Un canto al amor en un mundo signado por la guerra.

Victorio D'Alessandro llega a Mendoza. Foto: Entrada Web.

Las entradas se pueden adquirir a través de EntradaWeb haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $22.000

Lugar: Teatro El Círculo

Horario: 20:00

Mi amigo Lorca

Obra documental basada en la relación amorosa del pintor Salvador Dalí y el poeta Federico Garcia Lorca, relación sostenida desde el secreto de sus letras y desde las apariencias sociales. Innumerables escritos, cartas, fotografías, poesías, pinturas; son testimonio puro de estos dos artistas obligados a vivir en la sombra de un amor que nunca se consumó.

Foto: Entrada Web.

Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc - Sala Tito Francia

Horario: 20:30

Entrada General: $10.000. Se pueden adquirir a través de EntradaWeb haciendo clic en este enlace.

