Reabren la Autopista Ezeiza-Cañuelas tras la explosión en el Polo Industrial

La Autopista Ezeiza -Cañuelas quedó nuevamente habilitada al tránsito este sábado cerca del mediodía, luego de haber permanecido cerrada por la explosión y el incendio registrados en el Polo Industrial de Spegazzini, un episodio que generó fuerte preocupación en la región.

Desde Vialidad Nacional confirmaron que la circulación ya es normal en toda la traza, aunque insistieron en que los conductores deben extremar los cuidados al atravesar la zona del kilómetro 44, a la altura del parque industrial de Ezeiza .

Allí permanece activa la señalización especial y continúa el despliegue de equipos de seguridad que trabajan para garantizar el resguardo de quienes transitan por el sector.

Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las indicaciones del personal y las velocidades sugeridas, dado que aún se realizan tareas complementarias vinculadas al operativo de emergencia iniciado tras el siniestro.

Cabe recordar que el incendio se extendió a varias empresas linderas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

El operativo de los cuerpos de Bomberos se centra actualmente en proteger a la empresa Flamia, la cual "almacena productos altamente inflamables", para evitar una mayor propagación.

El operativo está a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Se prevé que las tareas de extinción podrían prolongarse entre 24 y 36 horas más.