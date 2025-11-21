Se realizó en Mendoza un taller sobre el tratamiento de los residuos en alta montaña

Especialistas participaron de un encuentro para coordinar estrategias sobre residuos y relevaron la presencia de microplásticos en el río Horcones.

Técnicos, autoridades y especialistas debatieron en Mendoza cómo enfrentar los residuos plásticos en alta montaña y realizaron tareas de campo en Horcones.

El Memorial de la Bandera fue el punto de encuentro para especialistas nacionales y provinciales que se reunieron a debatir sobre residuos en alta montaña. La jornada, organizada por la Subsecretaría de Ambiente junto a organismos nacionales e internacionales, buscó ordenar estrategias para cuidar ecosistemas que ya muestran señales de saturación. Mendoza aportó además su experiencia acumulada en la gestión de residuos en altura, un tema que desde hace años preocupa a guardaparques, andinistas y ONG.

El proyecto llamado “Plásticos en áreas montañosas y remotas”, sumó el aporte del Convenio de Basilea para América del Sur y del INTI, lo que permitió ampliar la mirada hacia prácticas aplicadas en otros países. La intención es medir, con evidencia concreta, cómo se comportan los macro y microplásticos en zonas como el Parque Aconcagua.

desechos plasticos en la motaña (3).jpg El operativo en Horcones incluyó limpieza, muestreo y la aplicación de protocolos internacionales para evaluar contaminación. Prensa Gobierno de Mendoza Durante el taller, la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda, llamó a reforzar la responsabilidad de cada visitante que ingresa a zonas frágiles. Recordó que por el paso internacional circulan alrededor de un millón de personas al año y que la presión turística deja una huella que no siempre se ve a simple vista. Su pedido apuntó a que cada usuario se haga cargo de sus propios residuos y los deposite en espacios adecuados.

La mirada nacional estuvo a cargo de Candela Nassi, directora nacional de Evaluación y Control Ambiental, quien destacó que evitar que el plástico llegue a la montaña debe ser la primera acción. Explicó que las largas distancias respecto de los centros de gestión complican cualquier operativo de recolección y tratamiento. El objetivo, dijo, es trabajar sobre prevención para reducir la carga que enfrentan estas áreas naturales.

desechos plasticos en la motaña (6).jpg Investigadores y organismos de gestión ambiental trabajaron en un taller sobre plásticos en altura y analizarán muestras tomadas en el Aconcagua. Prensa Gobierno de Mendoza Trabajo de campo en alta montaña La segunda parte del taller se trasladó al Parque Aconcagua, donde se realizó una jornada de recolección de residuos y toma de muestras de agua en el río Horcones. El operativo se desarrolló al final del sendero que lleva a la laguna y permitió observar restos de plástico arrastrados por el viento y las crecidas.