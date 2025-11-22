Santi Maratea está de visita en Mendoza: cata de vinos y un paseo por los supermercados
El influencer Santi Maratea compartió en sus redes sociales que está de paseo por la provincia de Mendoza. Todas las actividades que realizó.
El fin de semana largo conformado gracias al feriado del día de la Soberanía Nacional dio lugar a que muchísimos argentinos eligieran vacacionar en distintos puntos del país o ciudades extranjeras cercanas. En este caso, Santi Maratea apostó nuevamente por la Ciudad de Mendoza y lo mostró a través de sus redes sociales.
Anteriormente, hace algunos años, el influencer conocido por colaboraciones y movidas solidarias por las redes sociales también estuvo paseando por Mendoza. Para ese entonces, se deleitó con el clásico plato de choripán abajo del reconocido puente del departamento de Godoy Cruz.
La nueva visita de Santi Maratea a Mendoza
Sin embargo, esta vez la situación fue diferente. Para este fin de semana, Maratea eligió pasear por las bodegas de Mendoza y compartió una fotografía donde se lo ve muy contento entre viñedos y con una copa de vino tinto en la mano.
Pasadas algunas horas, parece que el influencer se encontró con alguien que le recomendó una reconocida banda mendocina que la está rompiendo en todos lados: Gauchito Club. Santi dio a conocer esto en una segunda storie donde comentó: "@gauchito_club una banda de Mendoza me dicen, suena linda escúchenla".
Para terminar, dejó en claro que su paso por la provincia es muy tranquilo y de relax. En una última storie compartió el momento de compras del día cuando acudió a un supermercado y pudo captar que gran parte de una marca de yerba de su preferencia es muy vendida en Mendoza: "Parece que acá en Mendoza les gusta mucho mi yerba preferida @yerbalibre".