Tiene 70 años y lo condenaron por múltiples abusos sexuales a su nieta: quedó con prisión domiciliaria

En medio del inicio de la pandemia del Covid-19 , una niña de 12 años vivió un verdadero infierno: comenzó a ser víctima de múltiples abusos sexuales por parte de su abuelo. El caso ocurrió en el departamento de San Martín , en Mendoza, y terminó por resolverse días atrás en los Tribunales de la Zona Este con la condena del acusado.

El hombre, de 70 años, debía enfrentar la semana pasada el juicio en su contra, pero en la previa la defensa llegó a un acuerdo con el fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín (de la Tercera Circunscripción Judicial) para resolver la situación del imputado mediante un juicio abreviado final .

De esa manera, el jubilado reconoció frente a la jueza Viviana Morici que entre 2020 y 2022 cometió innumerables abusos sexuales contra su nieta menor de edad, con quien compartía domicilio en aquel entonces.

La magistrada del Tribunal Penal Colegiado N°1 del Este homologó el pacto entre las partes y dictó la sentencia por ocho años de encierro por los delitos de abuso sexual simple , abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravados por el vínculo y por ser encargado de la guarda, en un número indeterminado de hechos y en concurso real.

Eso sí, debido a la edad y al complicado estado de salud, el autor de las vejaciones quedó con prisión domiciliaria , modalidad de detención con la que ya había llegado al debate en su contra.

La denuncia por los abusos sexuales

De acuerdo con la información a la que accedió MDZ, los abusos contra la niña se iniciaron en pleno 2020 y se extendieron hasta 2022, mientras se encontraba viviendo junto a su abuelo y el resto de su familia en un domicilio de San Martín.

La denuncia, que fue radicada hace alrededor de tres años, sostenía que el jubilado comenzó realizando tocamientos contra su nieta, a quien también obligaba a que lo tocara en sus partes íntimas.

Esas primeras agresiones condujeron hacia abusos con acceso carnal y, además, la menor de edad fue forzada a practicarle sexo oral a su abuelo, señala la información judicial.

En tanto, para evitar ser delatado, el hombre amenazaba a la criatura con matar a ella y a otros familiares en caso de que contara sobre las vejaciones, agrega.

Pese a eso, la niña terminó revelando los abusos y eso provocó la denuncia contra el jubilado, quien terminó detenido y finalmente condenado por los aberrantes hechos.