El Día del Chocolate celebra su aroma, historia y tradiciones

Cada 13 de septiembre se conmemora al chocolate, un producto con historia, cultura y un rol clave en la gastronomía mundial.

Cada 13 de septiembre el mundo rinde homenaje a uno de los productos más apreciados a lo largo de la historia: el chocolate. La fecha fue elegida en honor al nacimiento de dos figuras vinculadas a este alimento: Milton Hershey, fundador de la reconocida compañía estadounidense que popularizó el chocolate en gran escala, y el escritor británico Roald Dahl, autor de la célebre obra Charlie y la fábrica de chocolate. Ambos nacieron el 13 de septiembre, motivo por el cual esta jornada se consolidó como el Día Internacional del Chocolate.

por qué preferimos lo dulce, chocolate, bebé comiendo chocolate Shutterstock

El origen del chocolate El origen del cacao se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, que lo consideraban un regalo de los dioses. Consumido en forma de bebida amarga y espesa, endulzada con miel o especias, el cacao era símbolo de prosperidad y un bien de intercambio de gran valor. Con la llegada de los conquistadores españoles a América, el cacao viajó a Europa, donde su preparación fue adaptada y transformada hasta convertirse en el chocolate que hoy conocemos.

A lo largo de los siglos, este producto adquirió múltiples formas: tabletas, bombones, bebidas calientes y postres de todo tipo. La industria chocolatera se consolidó especialmente en Europa, con países como Suiza y Bélgica que alcanzaron gran prestigio internacional por la calidad de sus elaboraciones. En la actualidad, el chocolate no solo se consume como un placer culinario, sino que también es objeto de estudio científico por sus componentes y posibles beneficios para la salud.

Diversos especialistas señalan que el cacao contiene flavonoides, compuestos antioxidantes que pueden contribuir a la salud cardiovascular y al bienestar general, siempre que se consuma en cantidades moderadas y con un alto porcentaje de cacao. No obstante, la industria también enfrenta debates relacionados con el impacto ambiental de su producción y las condiciones laborales de los trabajadores en las regiones productoras, lo que ha impulsado iniciativas de comercio justo y prácticas sostenibles.