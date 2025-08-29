Receta de soufflé de chocolate casero: esponjosidad y suavidad garantizadas

La receta de soufflé de chocolate es un postre elegante y esponjoso que combina intensidad de sabor con una textura ligera y aireada. Fácil de preparar en casa con los ingredientes correctos y un poco de cuidado, este soufflé se convierte en un postre ideal para ocasiones especiales, cenas románticas o reuniones familiares.

El soufflé de chocolate es un clásico de la repostería francesa que destaca por su textura ligera, aireada y su intenso sabor a cacao. Aunque a menudo se piensa que es un postre difícil de preparar, con las técnicas correctas y siguiendo los pasos de manera cuidadosa, se puede lograr un soufflé perfecto en casa. Su secreto radica en batir adecuadamente las claras de huevo hasta obtener picos firmes y mezclar cuidadosamente con la base de chocolate , logrando una preparación esponjosa que se eleva al hornearse.

Este postre es versátil y se puede presentar en moldes individuales o en un molde grande para compartir . Además de su sabor, el soufflé de chocolate ofrece un efecto visual impresionante, ya que sube del molde creando una apariencia elegante y sofisticada. Servido inmediatamente después de hornear, mantiene su textura ligera y aireada, y se puede acompañar con crema ( nata ), helado o frutos rojos para realzar aún más su sabor. Prepararlo en casa permite controlar los ingredientes, evitando conservantes y logrando un resultado fresco y delicioso.

Chocolate negro 200 g, mantequilla 50 g, azúcar 60 g, huevos 4 (separadas claras y yemas), leche 100 ml, harina de trigo 1 cucharada, cacao en polvo 1 cucharadita (opcional para espolvorear), una pizca de sal, mantequilla adicional para engrasar moldes, azúcar extra para espolvorear los moldes.

Paso a paso para preparar soufflé de chocolate

Engrasa los moldes individuales con mantequilla y espolvorea azúcar por dentro. Esto ayudará a que el soufflé suba uniformemente y no se pegue. En un cazo, derrite el chocolate con la mantequilla a fuego lento o al baño maría, removiendo constantemente hasta obtener una mezcla homogénea y brillante. Retira del fuego y deja templar ligeramente. Añade las yemas de huevo y la harina tamizada al chocolate fundido, mezclando bien hasta obtener una crema uniforme. Incorpora la leche poco a poco, removiendo para que no se formen grumos. En un bol limpio y seco, bate las claras con una pizca de sal hasta que estén espumosas. Añade gradualmente el azúcar y sigue batiendo hasta obtener picos firmes y brillantes. Agrega un tercio de las claras batidas a la mezcla de chocolate para aligerarla, mezclando con movimientos envolventes. Luego incorpora el resto de las claras suavemente para mantener la aireación. Llena los moldes preparados hasta tres cuartos de su capacidad con la mezcla. Espolvorea un poco de cacao en polvo en la parte superior si lo deseas para decorar. Precalienta el horno a 180 °C. Coloca los moldes en una bandeja y hornea durante 12–15 minutos, hasta que los soufflés hayan subido y tengan una superficie ligeramente crujiente. No abras el horno durante la cocción para evitar que se bajen. El centro debe estar firme pero aún ligero. Al tocar suavemente la superficie, debe ceder ligeramente sin hundirse.

Añade azúcar adicional para decorar. La receta de soufflé de chocolate se puede servir con frutas frescas, crema batida o helado para un toque extra. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Sirve los soufflés recién horneados para saborear su máxima esponjosidad y aroma a chocolate. Puedes acompañarlos con crema, helado o frutas frescas.

El soufflé de chocolate recién hecho, apreciando su textura ligera y su intenso sabor a cacao en cada cucharada.

El soufflé de chocolate es un ejemplo de cómo un postre elegante y sofisticado puede prepararse en casa con paciencia y cuidado. Su textura aireada y su sabor intenso a cacao lo convierten en un postre perfecto para ocasiones especiales o para sorprender a familiares y amigos. La clave está en batir correctamente las claras de huevo y mezclarlas suavemente con la base de chocolate, asegurando que el soufflé suba uniformemente durante la cocción. ¡Y a disfrutar!