Chocolate Dubai: cómo preparar en casa el postre viral de pistacho y kadaif

El llamado chocolate Dubai nació en 2021 en los Emiratos Árabes Unidos y se popularizó mundialmente en 2024 gracias a un video viral en TikTok. Su atractivo reside en la combinación de sabores típicos de Medio Oriente -pistacho, tahini y kadaif- con el contraste del chocolate amargo.

Más allá de su fama internacional, es posible reproducir esta receta en una cocina hogareña con ingredientes fáciles de conseguir en tiendas especializadas o incluso en supermercados.

1. Fundir el chocolate: trozar el chocolate y derretirlo a baño maría o en intervalos cortos en microondas. Reservar una parte para el “sellado” final de la barra.

2. Preparar el kadaif crocante: si se cuenta con masa kadaif, tostarla en horno suave con un poco de manteca hasta que esté dorada y crujiente. Si se utiliza hojaldre fino, hornearlo y desmenuzarlo para lograr la textura crocante. Dejar enfriar.

3. Elaborar la crema de pistacho: mezclar la pasta de pistacho con el tahini y el azúcar impalpable. Integrar bien hasta obtener una crema suave, de color verde intenso.

4. Armar el relleno: incorporar el kadaif crocante a la crema de pistacho. Este paso es clave: aporta la textura crujiente que distingue al chocolate Dubai de otras tabletas rellenas.

5. Moldear la barra: en un molde rectangular pequeño (o moldes individuales), verter una capa fina de chocolate fundido y dejar enfriar unos minutos hasta que solidifique. Luego, colocar el relleno en el centro, procurando que no toque los bordes. Cubrir con más chocolate fundido hasta sellar completamente.

6. Enfriar y desmoldar: llevar a la heladera durante al menos dos horas. Una vez firme, desmoldar con cuidado.

7. Decorar: colocar algunos pistachos enteros o picados sobre la superficie para resaltar su identidad.

Consejos para lograr un resultado perfecto

Chocolate de calidad: cuanto mejor sea la cobertura, más equilibrado será el contraste con el relleno.

Tahini moderado: aporta un toque amargo y tostado, pero en exceso puede opacar el sabor del pistacho.

Variaciones posibles: se puede probar con chocolate con leche para una versión más suave, o con chocolate blanco para resaltar aún más el color verde del relleno.

Un lujo al alcance de la cocina hogareña

El chocolate Dubai nació como un capricho gourmet, pero hoy su preparación casera permite disfrutarlo sin necesidad de viajar ni pagar precios elevados en el mercado internacional. Su éxito radica en ofrecer una experiencia sensorial única: el crujido del kadaif, la cremosidad del pistacho y el equilibrio del chocolate amargo.

Recrear este fenómeno viral en casa no solo es posible, sino también una invitación a descubrir cómo la repostería de Medio Oriente puede reinventarse con un toque de modernidad.