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El secreto en esta receta de budín de chocolate perfecto: húmedo y esponjoso

Receta de budín de chocolate, húmedo, esponjoso y fácil ideal para meriendas o desayunos caseros. Para que tus meriendas sean a puro sabor.

Sorprendé con esta receta de budín de chocolate

Sorprendé con esta receta de budín de chocolate

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Esta receta de budín de chocolate es ideal para quienes buscan un clásico casero, húmedo y lleno de sabor. Con una textura esponjosa y un aroma intenso, es perfecto para meriendas o desayunos. Es súper fácil y rendidor para disfrutar en cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

Receta para los amantes del chocolate
Receta para los amantes del chocolate

Receta para los amantes del chocolate

Ingredientes (rinde 8 porciones)

  • Harina leudante — 250 gramos
  • Azúcar — 180 gramos
  • Huevo — 3 unidades (180 gramos)
  • Leche — 120 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Cacao amargo — 40 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear un budín de chocolate delicioso

1- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

2- Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y el cacao amargo.

4- Mezclar suavemente hasta integrar.

5- Volcar la preparación en un molde enmantecado.

6- Hornear a 180 °C durante 40 a 45 minutos hasta que el budín esté listo.

Receta increíble de budín de chocolate
Receta incre&iacute;ble de bud&iacute;n de chocolate

Receta increíble de budín de chocolate

De la cocina a la mesa

El budín de chocolate es uno de los favoritos de la repostería casera. Esta receta logra una textura húmeda y un sabor intenso que encanta a todos. Es ideal para acompañar el mate, el café o el , y también se puede enriquecer con chips de chocolate o frutos secos. Su preparación es simple y rápida, con ingredientes fáciles de conseguir. Además, se conserva muy bien durante varios días. Este budín casero es una opción deliciosa, práctica y perfecta para disfrutar algo dulce hecho en casa. ¡A disfrutar!.

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