Margot Robbie brilló con un vestido sexy de Armani Privé en Londres

Margot Robbie deslumbró con transparencias, cristales y bordados botánicos en un look inolvidable para la premiere de A Big Bold Beautiful Journey. ¡Mirá!

Margot Robbie desfiló en la premiere de A Big Bold Beautiful Journey con un vestido de Armani Privé confeccionado en tul bordado con cristales Swarovski, pedrería y lentejuelas. El resultado fue un patrón de formas botánicas y geométricas que parecían flotar sobre su piel, creando el efecto de una segunda piel luminosa.

El escote discreto, los laterales ausentes que dejaron gran parte de la espalda al descubierto y los breteles recubiertos de cristales, que se cruzaron en la espalda como una joya suspendida, hicieron de la prenda una auténtica obra de arte. La caída impecable hasta el suelo, sin forro, reforzó el impacto del look.

Este vestido formó parte de una colección especial de Armani Privé que celebró 20 años de la línea, con referencias culturales de Asia, África y Polinesia. Cada detalle estuvo pensado para rendir homenaje a la sensualidad sofisticada que caracteriza a la casa italiana.

La estilista Andrew Mukamal decidió acompañar la propuesta con apenas unos anillos discretos y pendientes de diamantes, más un peinado recogido con raya al medio. Además, la elección de Margot tuvo un valor simbólico extra, puesto que fue una de las últimas piezas firmadas por el propio Giorgio Armani, lo que lo convirtió en un gesto cargado de significado.

El vestido transparente de Armani Privé que convirtió a Margot Robbie en el centro de todas las miradas.