Limpieza: cómo quitar las manchas de pintura del piso fácilmente en minutos

Después de pintar, las manchas de pintura en el piso pueden arruinar el trabajo. Te contamos cómo hacer una limpieza sencilla según el tipo de pintura.

Depende el material de la pintura es el método de limpieza a implementar. Foto: Shutterstock

Pintar las paredes de casa puede ser muy satisfactorio, pero a veces al terminar aparecen los problemas: pequeñas manchas de pintura en el suelo que pasaron desapercibidas durante el proceso. Sin embargo, no es motivo para desesperar, ya que existen métodos sencillos para su limpieza y dejan el piso como nuevo.

En primer lugar, es importante identificar qué tipo de pintura queremos sacar. Muchas veces se trata de manchas antiguas, restos secos de pintadas anteriores. En este caso, lo ideal es rascar la mancha con una espátula de metal siempre en la misma dirección. Después, se puede repasar la zona con un cepillo y finalizar barriendo el polvo con una escoba.

shutterstock_2455501709 Todas las manchas del piso pueden limpiarse utilizando los métodos adecuados. Foto: Shutterstock Qué hacer en caso de una mancha de pintura reciente Si la mancha es reciente y aún está fresca, lo más recomendable es actuar rápidamente, sobre todo cuando la pintura es a base de agua. El primer paso es colocar un papel absorbente sobre la mancha para retirar el exceso, y luego limpiar con agua y jabón hasta que desaparezca por completo.

En el caso de las pinturas plásticas, látex o acrílicas, el agua caliente combinada con detergente es la mejor opción. Por otro lado, si la mancha corresponde a esmaltes sintéticos o barnices, lo más efectivo es recurrir al aguarrás o algún disolvente. En situaciones donde no se disponga de estos productos, también puede utilizarse alcohol, siempre con cuidado al manipularlo.