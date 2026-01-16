Punta del Este, empresarios top y famosos en el restó de dos mendocinos que es furor: todas las fotos

Liderado por el chef Lucas Bustos , Gurisa volvió a encender sus fuegos en Punta del Este con una velada que reunió a famosos y referentes del mundo social, cultural y empresarial, confirmando su lugar como epicentro gastronómico y social de la temporada esteña .

Entre los invitados se destacaron Zuzu Coudeu , quien asistió junto a su reciente ex novio, el polista Santiago Llavallol , reavivando rumores de reconciliación; Inés Peralta Ramos y Manuel Antelo , de regreso en Punta del Este tras varias temporadas; Alan Faena y su mujer Grace ; Andrea Frigerio con su familia; Juli Cardinali junto a su hija Charo Calamaro ; Angie Landaburu y Augusto Marini , Pamela y Daniela Saguier , la familia Alliata , entre muchos otros.

Promediando la noche llegó el empresario José Luis Manzano , acompañado por su mujer, Teresa Jordán . De perfil bajo, Manzano es un impulsor clave de los proyectos de Lucas Bustos , su cocinero de confianza, a quien acompaña y potencia creativamente tanto en Uruguay como en su reciente desembarco en Madrid.

"Hoy es noche de fiesta: Gurisa inauguró su tercera temporada con una cena que ya es considerada la más comentada y exclusiva del verano", comentó Wally Diamante, de Grupo Mass.

Tras un primer año centrado en el lanzamiento del concepto y un segundo marcado por su expansión y consagración, en la temporada 2025/26 el restaurante abraza una narrativa nueva: el puente entre Uruguay y Europa , impulsado por la reciente apertura de Gurisa Madrid .

Esta evolución se refleja en un verano que no solo profundiza su identidad, sino que la expande. A la propuesta de cocina de autor del chef Lucas Bustos se suma este año la llegada de su equipo español, con fuerte foco en la cocina de arroces, que viajará desde Madrid para realizar un intercambio gastronómico. Un diálogo transatlántico que nutre, desafía y reinterpreta el alma de Gurisa.

El fuego como lenguaje universal

Para Bustos, oriundo de Mendoza, esta tercera temporada es un capítulo de síntesis y expansión:

“En Mendoza aprendí a respetar el terruño y a mirar el producto con atención y orgullo. Uruguay me enseñó a simplificar, a encontrar belleza en lo rústico y esencial. Y Madrid, que es intensidad y diversidad, me desafía a integrar lo aprendido y adaptarlo a un entorno vibrante. El hilo conductor es el fuego: un elemento de cocina y de encuentro, y una forma de hospitalidad que siempre prioriza lo humano.”

La reciente apertura de Gurisa Madrid, en el corazón de Chamberí, profundiza esta visión. Allí, Bustos encontró un público curioso, abierto y dispuesto a experimentar.

“Abrir en Madrid era la posibilidad de tender un puente. Llevar Gurisa sin perder autenticidad. Esta ciudad me devolvió algo íntimo: la sensación de hogar lejos de casa.”

En España, la propuesta incluye un menú de degustación de diez pasos o carta, con platos como entraña americana black Angus con milcao y criolla fresca, cochinillo con su fondo y puré de calabaza asada, arroz con pulpo a la brasa y lágrimas de ibérico de bellota, y morrillo de atún y lentejas. La bodega —a cargo de Brandon Jordán— combina etiquetas argentinas, uruguayas y europeas.

No te pierdas la galería de fotos, a continuación:

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 36 Facundo Garayalde y Grace Goldsmith.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 39 El look elegido por Angie Landaburu.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 40 Bárbara Lombardo.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 41 El arquitecto Martín Gómez y su pareja.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 44 Cecilia Sartorius se divirtió con amigas en el restaurante Gurisa en La Juanita, Jose Ignacio.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 43 Clara Echevarrieta, Sabine Mulliez y Angie Landaburu.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 45 Bárbara Lombardo y Julieta Cardinali.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 8 Teresa Jordán y José Luis Manzano en el restaurante Gurisa en La Juanita, José Ignacio.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 49 Andrea Frigerio y su hija, Fini Bocchino.

IMG_7712 Lucas Bustos, Federico Croce y Agustina Vela.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 42 Daniela Saguier fue a disfrutar de Gurisa con su marido.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 48 Angie Landaburu y Augusto Marini.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 52 Andrea Frigerio junto a su familia en el restaurante Gurisa.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 38 Emiliano Mocchiutti y Facundo Garayalde.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 54 Leo Sbaraglia disfrutó con amigos.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 2 Zuzu Coudeu y Kayla Acuña.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 53 Andrea Frigerio, diosa eterna.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 10 Sabine Mulliez.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 56 Leo Sbaraglia llegó a cenar con un grupo muy divertido.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 7 Vittoria Alliata también dijo presente.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 6 Wally Diamante.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 11 Sabine Mulliez e Inés Peralta Ramos en el restaurante Gurisa.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 9 Silvestre Schindler y Aixa Campos.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 3 Zuzu Coudeu eligió un color cielo pálido.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 Un galán absoluto: Leonardo Sbaraglia.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 12 Pedro Aguirre y Sabine Mulliez.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 15 Negra Torres, Agustina Vela y Lucas Bustos en el restaurante Gurisa.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 13 Pedro Aguirre y Manuel Antelo.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 17 Mora Peralta Ramos, Freddy Green y Pedro Aguirre de risas y brindis con amigos.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 23 José Luis Manzano y Alejandro Macfarlane en Gurisa.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 20 Lucas Bustos, el creador del restaurante Gurisa.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 16 Morita Peralta Ramos, Manuel Antelo e Inés Peralta Ramos junto a Facundo Garayalde.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 21 Julieta Cardinali, Facundo Garayalde y Morita Peralta Ramos.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 25 Gurisa abre por tercer año consecutivo en La Juanita, José Ignacio.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 22 Julieta Cardinali y su hija, Charo Calamaro.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 31 Giorgio y Georgina Alliata junto a sus hijas Giorgia y Vittoria.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 19 Manuel Antelo e Inés Peralta Ramos.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 29 Grace Goldsmith y Alan Faena.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 26 Lucas Bustos, experto en fuegos, y alma mater de Gurisa.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 33 Freddy Green.

GURISA PUNTA DEL ESTE 2026 32 Georgina Alliata y Manuel Antelo.