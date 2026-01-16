Punta del Este, empresarios top y famosos en el restó de dos mendocinos que es furor: todas las fotos
Lucas Bustos y Agustina Vela abrieron en Punta del Este, por 3er año consecutivo, Gurisa y el desfile de famosos fue impactante. Los detalles y las fotos.
Liderado por el chef Lucas Bustos, Gurisa volvió a encender sus fuegos en Punta del Este con una velada que reunió a famosos y referentes del mundo social, cultural y empresarial, confirmando su lugar como epicentro gastronómico y social de la temporada esteña.
Entre los invitados se destacaron Zuzu Coudeu, quien asistió junto a su reciente ex novio, el polista Santiago Llavallol, reavivando rumores de reconciliación; Inés Peralta Ramos y Manuel Antelo, de regreso en Punta del Este tras varias temporadas; Alan Faena y su mujer Grace; Andrea Frigerio con su familia; Juli Cardinali junto a su hija Charo Calamaro; Angie Landaburu y Augusto Marini, Pamela y Daniela Saguier, la familia Alliata, entre muchos otros.
Promediando la noche llegó el empresario José Luis Manzano, acompañado por su mujer, Teresa Jordán. De perfil bajo, Manzano es un impulsor clave de los proyectos de Lucas Bustos, su cocinero de confianza, a quien acompaña y potencia creativamente tanto en Uruguay como en su reciente desembarco en Madrid.
"Hoy es noche de fiesta: Gurisa inauguró su tercera temporada con una cena que ya es considerada la más comentada y exclusiva del verano", comentó Wally Diamante, de Grupo Mass.
El lugar trendy y gourmet de Punta del Este
Tras un primer año centrado en el lanzamiento del concepto y un segundo marcado por su expansión y consagración, en la temporada 2025/26 el restaurante abraza una narrativa nueva: el puente entre Uruguay y Europa, impulsado por la reciente apertura de Gurisa Madrid.
Esta evolución se refleja en un verano que no solo profundiza su identidad, sino que la expande. A la propuesta de cocina de autor del chef Lucas Bustos se suma este año la llegada de su equipo español, con fuerte foco en la cocina de arroces, que viajará desde Madrid para realizar un intercambio gastronómico. Un diálogo transatlántico que nutre, desafía y reinterpreta el alma de Gurisa.
El fuego como lenguaje universal
Para Bustos, oriundo de Mendoza, esta tercera temporada es un capítulo de síntesis y expansión:
“En Mendoza aprendí a respetar el terruño y a mirar el producto con atención y orgullo. Uruguay me enseñó a simplificar, a encontrar belleza en lo rústico y esencial. Y Madrid, que es intensidad y diversidad, me desafía a integrar lo aprendido y adaptarlo a un entorno vibrante. El hilo conductor es el fuego: un elemento de cocina y de encuentro, y una forma de hospitalidad que siempre prioriza lo humano.”
La reciente apertura de Gurisa Madrid, en el corazón de Chamberí, profundiza esta visión. Allí, Bustos encontró un público curioso, abierto y dispuesto a experimentar.
“Abrir en Madrid era la posibilidad de tender un puente. Llevar Gurisa sin perder autenticidad. Esta ciudad me devolvió algo íntimo: la sensación de hogar lejos de casa.”
En España, la propuesta incluye un menú de degustación de diez pasos o carta, con platos como entraña americana black Angus con milcao y criolla fresca, cochinillo con su fondo y puré de calabaza asada, arroz con pulpo a la brasa y lágrimas de ibérico de bellota, y morrillo de atún y lentejas. La bodega —a cargo de Brandon Jordán— combina etiquetas argentinas, uruguayas y europeas.