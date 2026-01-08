Egos en la cocina: conocé a los chefs famosos con peor reputación laboral

El mundo de la gastronomía mediática suele presentar a los chefs estrella como referentes del talento, la disciplina y la creatividad. Sin embargo, fuera de cámara no todos mantienen una imagen acorde a ese ideal.

En Estados Unidos, varios cocineros célebres han sido señalados por colegas, productores y empleados como figuras difíciles, autoritarias o directamente tóxicas, al punto de que su nombre se ha convertido en sinónimo de conflicto dentro del sector.

Uno de los casos más resonantes es el de Guy Fieri , rostro emblemático de Food Network y conductor del exitoso programa Diners, Drive-Ins, and Dives. David Page, productor y creador del ciclo, aseguró públicamente que trabajar con Fieri se volvió insostenible con el crecimiento de su fama.

Según su relato, el aumento del reconocimiento vino acompañado de un ego desmedido y de un entorno de aduladores que reforzaban esa conducta. El conflicto escaló cuando Page denunció irregularidades contractuales y falta de pago por su trabajo, lo que derivó en una demanda contra la cadena. El litigio terminó con la salida del productor del programa, mientras Fieri continuó su carrera televisiva sin sobresaltos, consolidando una imagen pública que contrasta con los testimonios de quienes compartieron proyectos con él.

Otro nombre inevitable es el de Gordon Ramsay , famoso tanto por su excelencia culinaria como por su temperamento explosivo. Si bien su estilo agresivo forma parte del atractivo de programas como Hell’s Kitchen o Kitchen Nightmares, muchos sostienen que esa dureza no se limita al show.

En redes sociales, Ramsay ha ganado notoriedad por comentarios sarcásticos y, en ocasiones, humillantes dirigidos a usuarios que comparten fotos de sus platos. Aunque algunas de sus intervenciones incluyen críticas técnicas, otras cruzan el límite del insulto personal, generando debates sobre el impacto de ese tipo de exposiciones públicas en cocineros amateurs y profesionales.

El chef "infiel"

La figura de Bobby Flay, otro ícono de Food Network, también ha sido objeto de controversias que exceden lo gastronómico. Durante su matrimonio con la actriz Stephanie March, trascendieron episodios que dañaron seriamente su imagen pública. En 2014, cuando March fue hospitalizada de urgencia, Flay priorizó compromisos laborales y delegó el acompañamiento en sus asistentes.

A esto se sumaron versiones de una infidelidad con una colaboradora cercana, acusaciones que él negó, pero que marcaron un divorcio conflictivo. La cancelación de tarjetas de crédito de su entonces esposa fue calificada por la defensa de March como una forma de presión económica, reforzando la percepción de un comportamiento frío y calculador.

Anthony Bourdain Anthony Bourdain. Foto: Imagénes Getty

El recuerdo de uno de los chef poco querido

El fallecido Anthony Bourdain, convertido en una figura de culto tras su muerte en 2018, también fue conocido por su lengua filosa. Su estilo irreverente y provocador le valió una legión de seguidores, pero también numerosos enemigos dentro del ambiente culinario.

Bourdain no ocultaba su desprecio por ciertos colegas ni por la gastronomía televisiva más comercial. Sus comentarios, muchas veces cargados de insultos, apuntaron a chefs consagrados y figuras mediáticas, aunque en algunos casos supo reconocer excesos y retractarse, revelando una personalidad compleja, tan admirada como cuestionada.

Joe Bastianich Joe Bastianich junto a una participante de MasterChef Estados Unidos.

Un jurado de MasterChef sexista

Joe Bastianich, empresario y jurado de MasterChef, enfrenta una reputación especialmente negativa en el ámbito laboral. Ex empleados de sus restaurantes lo acusaron de tolerar un clima de trabajo excluyente y sexista, caracterizado como un “club de hombres”, además de ignorar denuncias internas.

A esto se sumaron comentarios considerados racistas durante una grabación televisiva en Italia, que circularon ampliamente en redes sociales. Aunque Bastianich ofreció disculpas públicas, el daño a su imagen ya estaba hecho.

Estos casos ponen de relieve una realidad incómoda: el éxito mediático no siempre va de la mano del respeto profesional. En una industria históricamente exigente y jerárquica, las denuncias contra chefs famosos reavivan la discusión sobre los límites del poder, la fama y la responsabilidad ética dentro y fuera de la cocina.