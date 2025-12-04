Tres cocineras, un mismo menú: cómo se cocina la colaboración entre liderazgos femeninos

En la gastronomía, la colaboración no siempre surge de manera natural. Implica abrir la cocina, la sensibilidad y, sobre todo, el ego. Y justamente eso fue lo que sucedió en el almuerzo que reunió a tres cocineras de distintos estilos y territorios para crear un menú en conjunto: un ejercicio vivo de co-creación culinaria.

El encuentro, realizado en Osadía de Crear, funcionó como un laboratorio donde Sofía Nielsen, Jazmín Marturet y Flavia Amad se enfrentaron al desafío de cocinar juntas sin haberse cruzado antes en una misma cocina. Sus trayectorias, sus miradas y sus modos de trabajo convergieron en un menú que habló de territorio, identidad y sensibilidad compartida.

La primera pregunta que surge es simple: ¿Cómo se arma un menú entre tres cocineras que nunca trabajaron juntas?

Sofía Nielsen (Fundadora de Estudio Primero) no duda: “Para mí, sin dudas, lo colaborativo es más lindo, pero también es más laburo, más trabajoso. Flavia nos fue guiando en todo lo que es local y lo que podíamos llegar a encontrar. Pero hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas y conocerse… Incluso charlar de otras cosas que no sean cocina para entender a la persona”.

Su reflexión explica una parte del proceso: para cocinar juntas, primero hay que construir vínculo.

Jazmín Marturet (MN Santa Inés, Bib Gourmand 2025) coincide, pero agrega una capa: la colaboración también descoloca. “A mí me sacó del lugar de confort del restaurante, con mi equipo y mi gente. Me encanta lo que hace Fla y a Sofi no la conocía, pero ahora la conozco. Tenía más lógica hacer un menú en conjunto que llegar, cocinar y volvernos. Nos gusta demasiado lo que hacemos, y eso se nota”.

Su entusiasmo tiene lógica: las tres cocineras ocupan roles de liderazgo en sus proyectos. Juntar en una misma cocina a tres mujeres que suelen dirigir equipos es, inevitablemente, una prueba de convivencia creativa.

Flavia Amad, anfitriona del ciclo "Al Mando", suma otra perspectiva: “Tenemos estilos distintos y sacar un menú tan lindo como el que hicimos hoy es un aprendizaje enorme. Por más que seamos líderes, uno está siempre aprendiendo. Eso es lo que más me gusta de cocinar con otras chefs”.

Un menú como espejo de tres sensibilidades

La colaboración no solo se dio en el intercambio de ideas: también quedó plasmada en cada plato. El menú —creado por Marturet y Nielsen, con la curaduría de Amad— integró territorio, temporalidad y sensibilidad, respetando la identidad de cada una y buscando un lenguaje común.

La propuesta no se construyó desde la uniformidad, sino desde la escucha: una cocina hecha a partir del intercambio y el reconocimiento mutuo.

Cómo se eligieron entre ellas

Aunque el encuentro tuvo un marco organizado, la selección de las cocineras no respondió a criterios técnicos, sino humanos. Amad lo resume sin vueltas: “Es un tema de feeling. Con Jaz nos conocimos dos minutos en un evento Michelin y supimos que teníamos que hacer algo juntas. De Sofi me habló muy bien gente que admiro, investigué su trabajo y conecté enseguida”.

Esa afinidad, coinciden las tres, es clave para cualquier proyecto colaborativo: la técnica importa, pero la sensibilidad compartida importa más.

Los sabores que las definen

En la entrevista con MDZ Estilo, también, revelaron cuáles son los productos que nunca faltan en sus cocinas:

Sofía Nielsen: “La pesca. Siempre trato de incluirla, aunque aún falta cultura de consumo y desarrollo de producción”.

Flavia Amad: “Los vegetales. Pero mi favorito, lejos, es el ajo”.

Jazmín Marturet: “Me cuesta elegir uno… pero diría las especias. Si tengo que ser concreta: lima, rabanito y cilantro”.

Tres brújulas diferentes, tres universos que, sin embargo, lograron un punto de encuentro en un mismo menú.

Una cocina donde el liderazgo se comparte

El almuerzo no fue solo una demostración culinaria: fue una declaración sobre el liderazgo femenino en la gastronomía. En un ámbito donde los roles de mando históricamente estuvieron asociados a varones, estas cocineras mostraron otra forma de liderar: más horizontal, más abierta, más dispuesta al aprendizaje constante.

El encuentro dejó una certeza: cocinar juntas no solo produce un menú, sino una nueva forma de entender la cocina. Una más sensible, más colaborativa, más humana.

Y es justamente esa manera de trabajar -la que surge del cruce, la escucha y la co-creación- la que ilumina el futuro de la gastronomía argentina.

Lo que viene: Al Mando 2026

Durante el almuerzo también se presentó la hoja de ruta de “Al Mando” -el proyecto impulsado por Ana Lovaglio Balbo y Flavia Amad desde la bodega Susana Balbo - para el próximo año.

La programación incluye:

Madres al Mando (7 de marzo): una jornada íntima donde madres e hijas compartirán recetas, historias y vinos.

Al Mando de Gastronomía (11 y 13 de mayo): conversaciones, masterclasses y un menú colaborativo con cocineras invitadas de distintas regiones del país.

El foco estará puesto en la integración de nuevas miradas, la creación colectiva y la cocina como espacio de comunidad.

