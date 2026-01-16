Día de la Comida Picante: historia, beneficios y una receta ardiente

El 16 de enero se celebra el picante: su origen, beneficios y una receta fácil para sumar sabor, calor y cultura a la mesa global. Tradición y salud.

Cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Comida Picante, una fecha ideal para rendir homenaje a uno de los sabores más intensos y antiguos de la gastronomía mundial. El picante no solo despierta pasiones en la cocina, sino que también tiene una profunda raíz cultural y beneficios comprobados para la salud. Desde América Latina hasta Asia, el ají, el chile y otras variedades de pimientos picantes forman parte de recetas tradicionales que se transmiten de generación en generación.

El picante proviene principalmente de la capsaicina, un compuesto presente en los chiles que estimula los receptores del dolor y genera esa sensación de ardor tan característica. Lejos de ser solo un desafío para el paladar, la capsaicina aporta ventajas nutricionales: acelera el metabolismo, favorece la digestión, tiene propiedades antioxidantes y puede ayudar a liberar endorfinas, conocidas como las hormonas del bienestar. Por eso, consumir picante con moderación puede ser un aliado para una alimentación equilibrada.

top-view-fresh-mexican-food-with-chilli Comida picante, sinónimo de identidad En muchos países, la comida picante es sinónimo de identidad. En México, el chile es protagonista absoluto; en Perú, los ajíes dan carácter a platos emblemáticos; en India y Tailandia, las especias picantes forman parte esencial del equilibrio entre sabores. En Argentina, aunque el picante no es tradicionalmente dominante, cada vez gana más espacio en salsas artesanales, fusiones gastronómicas y recetas caseras.

Celebrar el Día Internacional de la Comida Picante es una excelente excusa para animarse a experimentar en casa.

Salsa picante casera de ají rojo Ingredientes: