Día de la Comida Picante: historia, beneficios y una receta ardiente
El 16 de enero se celebra el picante: su origen, beneficios y una receta fácil para sumar sabor, calor y cultura a la mesa global. Tradición y salud.
Cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Comida Picante, una fecha ideal para rendir homenaje a uno de los sabores más intensos y antiguos de la gastronomía mundial. El picante no solo despierta pasiones en la cocina, sino que también tiene una profunda raíz cultural y beneficios comprobados para la salud. Desde América Latina hasta Asia, el ají, el chile y otras variedades de pimientos picantes forman parte de recetas tradicionales que se transmiten de generación en generación.
El picante proviene principalmente de la capsaicina, un compuesto presente en los chiles que estimula los receptores del dolor y genera esa sensación de ardor tan característica. Lejos de ser solo un desafío para el paladar, la capsaicina aporta ventajas nutricionales: acelera el metabolismo, favorece la digestión, tiene propiedades antioxidantes y puede ayudar a liberar endorfinas, conocidas como las hormonas del bienestar. Por eso, consumir picante con moderación puede ser un aliado para una alimentación equilibrada.
Comida picante, sinónimo de identidad
En muchos países, la comida picante es sinónimo de identidad. En México, el chile es protagonista absoluto; en Perú, los ajíes dan carácter a platos emblemáticos; en India y Tailandia, las especias picantes forman parte esencial del equilibrio entre sabores. En Argentina, aunque el picante no es tradicionalmente dominante, cada vez gana más espacio en salsas artesanales, fusiones gastronómicas y recetas caseras.
Celebrar el Día Internacional de la Comida Picante es una excelente excusa para animarse a experimentar en casa.
Salsa picante casera de ají rojo
Ingredientes:
- 4 ajíes rojos frescos (quitar semillas para menos picante)
- 1 diente de ajo
- 1/2 cebolla chica
- 2 cucharadas de vinagre de manzana
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Jugo de medio limón
- Sal a gusto
Preparación:
- Lavar los ajíes y cortarlos en trozos pequeños.
- Saltear la cebolla y el ajo picados con el aceite de oliva hasta que estén transparentes.
- Agregar los ajíes y cocinar a fuego bajo durante 5 minutos.
- Retirar del fuego, sumar el vinagre, el jugo de limón y la sal.
- Procesar todo hasta obtener una salsa homogénea.
- Dejar enfriar y conservar en frasco hermético en la heladera.
Esta salsa es ideal para carnes, verduras asadas, empanadas o incluso para darle un toque especial a una pizza. El Día Internacional de la Comida Picante invita a descubrir nuevos sabores, respetar tradiciones y disfrutar del ardor justo que enciende la cocina y alegra la mesa.