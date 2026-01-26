Aseguran que Yuyito González estaría comenzando una relación amorosa con un empresario

Tras meses de soltería, la reconocida figura televisiva habría encontrado nuevamente la ilusión de un romance en el país vecino.

La vida sentimental de Amalia Yuyito González vuelve a capturar la atención mediática tras los recientes rumores que la vinculan sentimentalmente con un empresario radicado en Uruguay. Luego de su comentada relación con el mandatario Javier Milei, la presentadora habría decidido abrirle las puertas a un nuevo vínculo afectivo, marcando una clara distancia de su pasado reciente en la escena política y social argentina.

Desde que el vínculo entre la conductora y el jefe de Estado llegó a su fin en abril de 2025, la ex vedette se mantuvo en una posición de apertura frente a la posibilidad de conocer a alguien. Este cambio de aire parece haber rendido frutos durante una reciente visita al país oriental, lugar donde se habría gestado el primer contacto con quien hoy sería su nueva pareja.

La nueva etapa sentimental de Amalia Yuyito González y el empresario De Javier Milei a Uruguay: Amalia Yuyito González estaría en pareja con un influyente dueño de hoteles De Javier Milei a Uruguay: Amalia Yuyito González estaría en pareja con un influyente dueño de hoteles. Video: América TV La encargada de lanzar la primicia fue la periodista Marcela Tauro, quien en el ciclo Infama (América TV) aportó datos precisos sobre el presente amoroso de la conductora. Según la panelista, el hombre en cuestión pertenece al círculo empresarial de alto nivel: “Me dijeron que está conociendo a un señor que es uno de los dueños de unos hoteles importantes en Uruguay”, aseguró de forma contundente durante la emisión del programa.

Yuyito González y Javier Milei Empezar el día 2.jpg Yuyito González y Javier Milei vivieron un corto pero intenso romance. Foto: Archivo MDZ Aunque la identidad del protagonista masculino se mantiene bajo reserva, las versiones indican que el romance ocurrió en tierras uruguayas. Sobre la naturaleza del encuentro, Tauro añadió sus propias conclusiones sobre el inicio de esta historia: “Me dijeron que estuvo en Uruguay e imagino que ahí lo habrá conocido. No sé el dato si la invitó a Uruguay el señor y lo conoció ahí, no lo sé”.