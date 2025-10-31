Fuerte cruce al aire entre Yuyito González y un miembro de su panel: "¡No te lo voy a permitir!"

Una intensa disputa al aire sacudió un magazine de la mañana. La conductora y un panelista vivieron una discusión explosiva que dejó a la audiencia atónita.

Una jornada cargada de tensión se vivió en el set de Empezar el día (Ciudad Magazine). La presentadora, Yuyito González, y uno de sus panelistas protagonizaron un fuerte intercambio de opiniones este viernes, desatando una fricción inesperada en vivo. La crispación comenzó a elevarse cuando el columnista manifestó sentirse marginado del diálogo.

El origen del altercado se centró en la percepción del panelista de no contar con el espacio adecuado para exponer su perspectiva mientras una compañera, Rosina Beltrán, estaba interviniendo. Esta sensación de exclusión devino en un acalorado debate con la anfitriona del ciclo. El periodista, visiblemente ofuscado, exteriorizó su malestar con contundencia: "No quiere que yo me meta en el tema de ella entonces no pregunto, te estoy queriendo aportar un dato y no me miras y no me dejas participar. Entonces me doy cuenta que no puedo hablar. Listo ya está, no pasa nada. Yo me doy cuenta de las cosas Yuyito, es una falta de respeto que te estoy aportando un dato".

La disputa entre Yuyito González y su panelista La periodista opinó sobre este nuevo conflicto. Foto: Instagram/ @yuyitogonzalezok. La reacción de la exvedette fue de absoluta sorpresa y disgusto ante la postura de su colega: "Increíble esto, sale en todos lados", replicó. Minutos después, al intentar redirigir el enfoque hacia otra sección del programa, González optó por un comentario punzante: “¿Lucas querés hablar o no? ¿Se te pasó ya? Tratemos de no ser desubicados por lo menos frente a la gente que nos ve todos los días". Esta interpelación fue rápidamente señalada por el columnista: "Me estás diciendo maleducado", a lo que la conductora respondió perdiendo la compostura y elevando el tono de voz: "Perdón, dejame hablar. Que vos vengas a tirar un bombazo desubicado que te imaginas vos en tu cabeza verdaderamente. Mirá lo que estamos hablando en cámara, la desubicación y falta de profesionalismo asboluta".

El tenso cruce escaló a un punto de no retorno cuando Lucas Bertero intentó poner un límite a la reacción de González: "No te lo voy a permitir". No obstante, la conductora, indignada por la situación, zanjó la discusión reafirmando su autoridad: "Si no me lo permitís no me interesa nada. Yo soy la conductora". El integrante del staff no dudó en cuestionar esta mención explícita de su rol: "¿Por qué tenés que remarcar que sos la conductora? Ya lo sabemos", devolvió el panelista.