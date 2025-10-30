Una de las panelistas de Yuyito González hizo serias acusaciones contra sus colegas de programa

En un ciclo de chimentos de canal América revelaron los detalles de la tensa situación que vive la comunicadora en la señal de cable.

Una insólita disputa ha irrumpido en la producción de Empezar el día (Ciudad Magazine), el ciclo televisivo que conduce la reconocida Amalia Yuyito González. El conflicto escaló con gran celeridad, involucrando a una de las panelistas y al staff técnico de la emisora, ubicado en las dependencias del edificio de El Trece. El detonante de la confrontación fue el presunto robo de pertenencias de la comunicadora, un suceso que sembró desconfianza y hostilidad entre los trabajadores.

El epicentro de este altercado se sitúa en un hurto que afectó directamente a la exconcursante de Gran Hermano (Telefe), Rosina Beltrán, un hecho absolutamente reprobable en cualquier entorno. La situación desató un vehemente entredicho que elevó la crispación entre todo el personal de la planta televisiva. De acuerdo con lo manifestado por Pepe Ochoa en LAM (América TV), la joven oriunda de Uruguay, quien colabora como comentarista en el magazine conducido por la expareja del presidente argentino, se percató de la desaparición de doscientos cincuenta dólares que guardaba en su cartera, guardada en los vestuarios del canal.

La respuesta de la damnificada fue sumamente combativa. Ochoa relató la escena, detallando la airada reacción de una Rosina visiblemente ofuscada al constatar la falta del dinero: "Lo primero que hizo fue entrar al control y decirles: '¡Son una gente de mierda! Me faltan 250 dólares, alguien de acá los tiene y me los tiene que devolver'". Pero la controversia no se detuvo allí. Al retornar al set de grabación, la uruguaya prosiguió su embestida, señalando al personal técnico y a los operarios de cámara del ciclo: “Si no son los del control, son ustedes”, habría expresado frente a todos, profundizando la incomodidad en el ambiente laboral. Pese al escándalo, el efectivo aparentemente no fue recuperado.

La tensa situación en el programa de Yuyito González Robo en el equipo del programa de Yuyito González Robo en el equipo del programa de Yuyito González. Video: Ciudad Magazine El panorama se tornó más denso cuando, algún tiempo después, un episodio similar se repitió, esta vez con un dispositivo móvil de la panelista. Conforme a la información difundida por el panelista de LAM, esta circunstancia generó una nueva fricción con sus compañeros del programa. Sin embargo, en esta oportunidad, la propia Rosina habría admitido con posterioridad que el aparato se le habría extraviado a ella personalmente durante uno de sus desplazamientos en ferry entre la capital argentina y Uruguay.