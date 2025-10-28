¡Escándalo! Yuyito González le negó una nota a Yanina Latorre y la conductora la destrozó

La conductora de América se mostró sorprendida por la situación y no dudó en criticar a la expareja de Javier Milei.

El programa de Yanina Latorre fue a cubrir un evento que se estaba desarrollando en La Rural, Buenos Aires para ver a las diferentes figuras que se acercaban. Por supuesto que una de ellas fue Yuyito González quien tuvo una actitud que sorprendió a la conductora de América.

Es que en el momento en que el cronista decidió decirle que le iba a pasar la famosa cucaracha para que hable con Yanina, ella se negó con una respuesta letal: "Bueno, otro día me saluda". Esto por supuesto desató el enojo de Latorre quien no dudó en arremeter contra Amalia.

"¡No! Nos pintó la cara con esas extensiones podridas", exclamó muy enojada por la actitud que tuvo Amalia Yuyito González. Pero esto no fue todo, ya que luego sostuvo que era una maleducada y Ximena Capristo fue por más y dejó en claro que " cuando vas a un evento tenés que darle nota a todos los medios, eso no es de profesional".

Yuyito González le negó la nota a Yanina Latorre y la conductora la destruyó ¡Escándalo! Yuyito González no quiso hablar con Yanina Latorre y la conductora la destrozó Tras esto, el cronista siguió intentando conseguir la palabra de Yuyito quien si le brindó una nota a Puro Show (El Trece). Al ver esto, el periodista intentó acercarse y la conductora de Empezar el Día decidió seguir con la otra entrevista lo que generó aún más polémica.