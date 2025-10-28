Yuyito González felicitó a Javier Milei por el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones: "Lo percibí con paz"

La actriz y conductora puso en primer plano el valor de la democracia y la necesidad de superar las divisiones políticas. "Quiero arrancar felicitando al presidente de la Nación y a todo su equipo verdaderamente por la elección que han hecho. Estamos en una bellísima democracia. Los que hemos conocido otra etapa de la vida argentina valoramos muchísimo poder ir y votar cada uno con su sentir y su ideología", señaló la conductora.

En su reflexión, Yuyito destacó que siempre ha evitado involucrarse en enfrentamientos políticos: "Yo siempre he sido respetuosa de todas las ideologías, de todas las inclinaciones políticas. Nunca fui una persona combativa, soy pacífica, verdaderamente".

Además, la actriz elogió el mensaje conciliador que Milei ofreció tras los comicios: "Algo que me gustó mucho fue que finalmente el discurso del presidente lo percibí con paz, con una apertura al diálogo, esa palabra que tanto se usa y a veces tan poco se aplica".

Yuyito también aprovechó para enviarle sus mejores deseos al mandatario y a su equipo de trabajo: "Muy contenta, deseándole lo mejor al presidente y a todo su equipo, porque así nos va bien a todos. En definitiva, lo que queremos es que nuestros hijos vivan acá, que haya trabajo, que haya paz".

Asimismo, la exvedette resaltó un fragmento del discurso de Milei que la conmovió especialmente, donde se refirió a los 47 millones de argentinos, más allá de las diferencias políticas: "Me gustó mucho que hablara de los 47 millones de argentinos, más allá de a quién se haya votado. Soy muy pro de estas cosas: que haya paz sobre todas las cosas y entender que es para todos, más allá de lo que votemos. El beneficio tiene que ser para todos, de una manera o de otra se irá acomodando".

Para finalizar el tema elecciones 2025, Yuyito González agradeció a los medios y a quienes acompañaron la jornada electoral: "Muchísimas gracias a todos los fotógrafos, a la prensa. Estoy muy feliz por este momento y por poder vivirlo en democracia".