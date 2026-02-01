Esto cuestan los terrenos del lujoso barrio elegido por Messi y Pampita en Uruguay: las imponentes cifras

El mapa del lujo en Sudamérica tiene un nuevo epicentro y se encuentra a tan solo seis minutos de las playas de La Barra, en Punta del Este. Lejos de la exposición de la costa, el verdadero estatus hoy se mide en hectáreas de campo, silencio y diseño arquitectónico de vanguardia.

Se trata de Fasano Las Piedras , el desarrollo inmobiliario que en la temporada 2026 terminó de confirmarse como el objeto de deseo de las máximas figuras del espectáculo y el deporte, con Lionel Messi y Pampita encabezando la lista de interesados en este oasis de privacidad.

Emplazado sobre el icónico Cerro Eguzquiza, el complejo no es simplemente un barrio privado, sino una reconversión de lujo de una histórica estancia de 480 hectáreas. La alianza estratégica entre la desarrolladora brasileña JHSF y el prestigioso Grupo Fasano, sinónimo de la mejor hotelería cinco estrellas en la región, logró lo que parecía imposible: combinar la rusticidad del campo uruguayo con servicios de nivel internacional premiados globalmente.

El resultado es un paisaje donde las construcciones de hormigón y madera se funden con la naturaleza, ofreciendo vistas panorámicas de 360 grados que permiten ver desde el Arroyo Maldonado hasta el Océano Atlántico en un solo giro.

El magnetismo del lugar radica en su oferta de "chacras marítimas" y villas privadas , diseñadas bajo la estricta curaduría del arquitecto brasileño Isay Weinfeld . Sin embargo, ser vecino de este paraíso no es para cualquiera.

¿Cuánto cuestan dichos terrenos?

fasano Fasano Las Piedras. Créditos: Instagram

El ticket de entrada es tan elevado como exclusivo: los terrenos, que oscilan entre los 3.000 y los 12.000 metros cuadrados, tienen un valor de mercado que arranca en los 700 mil dólares. Esta cifra puede escalar considerablemente dependiendo de la ubicación, la altura y la vista del lote, convirtiéndolo en uno de los metros cuadrados más cotizados del Uruguay. Actualmente, más de 30 residencias ya construidas conforman una comunidad estable.

Pero lo que realmente seduce a inversores de la talla de Messi o a figuras como Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Adrián Suar y la China Suárez, no es solo la tierra, sino la vida que ofrece el complejo: un campo de golf de 18 hoyos diseñado por la leyenda Arnold Palmer, un centro ecuestre de primer nivel y un club de polo que lleva el sello de Nacho Figueras.

A esto se suma un helipuerto privado, clave para quienes llegan en sus propias aeronaves, canchas de tenis, un spa que esta temporada abrió sus puertas al público general y una playa privada a orillas del río Maldonado.

Aeropuerto privado, con una pista de 1.260 m de extensión.-Private airport with a 1,260-meter ru Fasano Las Piedras. Créditos: Instagram

La gastronomía es otro de los puntos fuertes que atrae al jet set. Los restaurantes del complejo, bajo la firma Fasano, ofrecen una experiencia culinaria italiana de autor que se ha vuelto una parada obligatoria para quienes veranean en el este. Figuras como Valeria Mazza, Alejandro Gravier y Juliana Awada son habitués de sus mesas.