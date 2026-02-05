De la realeza al ejército: el riguroso entrenamiento militar de la reina Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta , reina de los Países Bajos , inició un estricto entrenamiento militar como parte de su incorporación como reservista en el Ejército Real neerlandés .

La monarca fue designada por Decreto Real con rango inicial de soldado desde el 1° de febrero, según informó el Ministerio de Defensa del país. El objetivo es que, una vez finalizado el proceso de formación, obtenga el rango de teniente coronel.

“La formación que sigue Su Majestad abarca todos los aspectos militares prácticos y teóricos necesarios para convertirse en reservista. Entre ellos se incluyen la resistencia física, la autodefensa, la puntería, la lectura de mapas y el derecho militar”, informaron desde el Ministerio de Defensa neerlandés.

El increíble entrenamiento militar de la Reina Máxima para convertirse en teniente coronel

Entre los entrenamientos se encuentran resistencia corporal, escalada, buceo, autodefensa, lectura de mapas, derecho militar y manejo de armas de fuego.

Las imágenes difundidas por la cartera de Defensa muestran a Máxima realizando ejercicios en diferentes entornos y condiciones, en situaciones similares a las de cualquier otro aspirante a la reserva.

La decisión se produce en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas. Desde el Ministerio de Defensa explicaron que la reina optó por sumarse al Ejército como parte de una respuesta institucional al nuevo escenario global, en el cual "la seguridad ya no puede darse por sentada en los Países Bajos”.

En los Países Bajos, la incorporación al cuerpo de reservistas está permitida hasta los 55 años. Máxima, de 54, decidió inscribirse dentro del límite establecido por ley y con las mismas exigencias que el resto de los participantes.

Su integración tiene como antecedente cercano la experiencia de su hija, la princesa heredera Amalia, quien recientemente completó su formación militar y obtuvo el grado de cabo mientras cursa estudios en el Defensity College.

Tras la graduación de la princesa, el número de solicitudes para ingresar como reservista aumentó de forma significativa. Las autoridades esperan ahora que la decisión de la reina tenga un impacto similar, especialmente en el reclutamiento de mujeres y personas adultas, sectores que el Ministerio busca incorporar a las filas del Ejército como parte de una política de ampliación y diversificación del cuerpo militar.

Mirá todas las fotos del entrenamiento de la Reina Máxima

