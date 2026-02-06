Murió otro argentino que combatía para Ucrania: fue en un ataque de misiles rusos

Un argentino que combatía como voluntario en el ejército de Ucrania murió en las últimas horas durante un ataque ruso con drones y misiles en la región de Járkov, en el noreste del país. La víctima fue identificada como Cristian Airala , de 27 años.

El ataque se produjo en un contexto de enfrentamientos directos entre fuerzas ucranianas y rusas, en un sector donde se registran combates a corta distancia.

Según el relato de un combatiente que participaba de la misma misión, la unidad que integraba Airala fue detectada durante el avance y posteriormente atacada de manera sucesiva: primero hostigamiento con drones y luego una ofensiva con misiles . Es una modalidad rusa que se volvió frecuente en Járkov, uno de los puntos más activos del conflicto armado.

Sumado a eso, en la zona, las temperaturas extremas, que oscilan entre los 20 y los 30 grados bajo cero, agravan las condiciones operativas y sanitarias. Por otro lado, en el mismo episodio murieron dos combatientes colombianos que formaban parte del mismo grupo operativo.

De acuerdo a la investigación realizada por TN, Airala, de 27 años, era oriundo de Puerto Iguazú, Misiones. Uilizaba la chapa de guerra “Machete” y contaba con experiencia previa en el Ejército Argentino. De acuerdo con testimonios de personas de su entorno y compañeros de unidad, había recibido formación como instructor de tiro antes de viajar a Ucrania .

Ucrania tropas ucranianas armamento efe Foto ilustrativa de tropas ucranianas. EFE

Su incorporación se dio en el marco del alistamiento de voluntarios extranjeros que se suman formalmente a las fuerzas armadas ucranianas. Asimismo, se supo que en la unidad donde se desempeñaba Airala participan voluntarios de distintos países de América Latina, entre ellos paraguayos, colombianos, brasileños y argentinos.

Todos los argentinos que fallecieron en territorio ucraniano

La muerte de Airala se suma a una lista creciente de ciudadanos argentinos fallecidos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, hace más de tres años y medio. No existen cifras oficiales sobre el total de argentinos muertos en el conflicto, aunque distintos episodios confirmados permiten dimensionar el alcance del fenómeno.

Primero, a fines de octubre pasado, tres argentinos murieron durante un ataque ruso con drones en la región de Sumy, también en el noreste de Ucrania. Se trató de José Adrián Gallardo, de 53 años; Ariel Achor, de 25; y Mariano Franco, de 47. Los tres habían llegado al país semanas antes y participaban de su primera misión de asalto en la denominada “línea cero”, el sector de mayor contacto con las fuerzas rusas.

En ese episodio, la unidad ucraniana se retiraba tras cumplir su objetivo cuando fue identificada y atacada. Según trascendió entonces, uno de los argentinos murió tras pisar una mina durante la retirada. En el mismo ataque también falleció un combatiente colombiano, mientras que otros dos argentinos resultaron heridos por esquirlas y el impacto de los drones.

Meses antes, en julio, un ataque con drones rusos había causado la muerte de Emmanuel Vilte, de 39 años, quien combatía en Ucrania desde 2022 y había participado de la contraofensiva en el este del país.