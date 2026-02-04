Otro argentino fue liberado por el régimen chavista en Venezuela y hay expectativa por Gallo y Giuliani

Roberto Baldo, detenido desde noviembre de 2024 junto a su esposa por el régimen chavista en Venezuela, fue liberado tras más de un año de prisión bajo acusaciones de “terrorismo”.

El régimen chavista de Venezuela liberó a Roberto Baldo, uno de los ciudadanos argentinos que permanecía detenido desde noviembre de 2024 en cárceles de ese país. Baldo estaba preso junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, quienes fueron acusados por el gobierno de Nicolás Maduro del delito de “terrorismo”, aunque la detención se mantuvo prácticamente en reserva hasta principios de 2026.

La liberación de Baldo se conoció en las últimas horas a través de fuentes vinculadas a la ONG Foro Penal, que asiste a personas detenidas arbitrariamente en Venezuela, y se dio semanas después de la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, otro argentino que estaba detenido en Caracas y fue excarcelado recientemente.

A días de la liberación de Gustavo Rivara La excarcelación de Baldo se produce días después de la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, otro ciudadano argentino que estaba detenido en Venezuela desde enero de 2025. La Cancillería argentina confirmó la noticia y detalló que Rivara se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde recibió asistencia consular y la documentación correspondiente.

El canciller Pablo Quirno señaló en su cuenta de X que las autoridades argentinas mantuvieron contacto permanente con Rivara y su entorno desde la liberación y reafirmó el compromiso de seguir acompañándolo.

Expectativa por otros argentinos aún detenidos A pesar de estas liberaciones, aún permanecen detenidos otros ciudadanos argentinos en Venezuela, en lo que el gobierno argentino ha calificado como detenciones arbitrarias. Entre ellos se encuentran Nahuel Gallo y Germán Giuliani, cuyos casos continúan en el centro de la atención diplomática y mediática.