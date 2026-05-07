La impactante foto de la Vía Láctea tomada por un argentino en San Juan

Un argentino sorprendió al planeta con una foto única de la Vía Láctea. La postal del cielo argentino que quedó entre las mejores del mundo.

No pasó desapercibido. Una imagen tomada en San Juan por el astrofotógrafo argentino Gonzalo Javier Santile fue elegida entre las mejores fotos de la Vía Láctea del planeta. La postal, capturada en el Valle de la Luna, logró entrar en el prestigioso certamen internacional Milky Way Photographer of the Year 2026, donde participan imágenes de los cielos más impresionantes del mundo.

La foto argentina que sorprendió al mundo de la Vía Láctea La imagen muestra el arco completo de la Vía Láctea sobre el paisaje del Valle de la Luna, uno de los lugares más impactantes de Argentina para observar el cielo nocturno. El trabajo de Santile fue seleccionado entre las 25 mejores fotografías del año por la organización Capture The Atlas.

Embed - HUELLAS DEL TRIASICOConoce El Cielo Más Oscuro De Argentina A Través De Mi Cámara Y A Través De

El certamen reúne cada temporada a fotógrafos de distintos países que viajan durante meses para captar escenas únicas del universo. En esta edición aparecieron imágenes tomadas en lugares extremos como Nueva Zelanda, Chile, Estados Unidos y el desierto del Sahara. Entre todas ellas, la postal argentina logró destacarse.

Desde la organización explicaron que cada fotografía exige planificación, paciencia y muchas horas de espera. En la astrofotografía influyen factores como la contaminación lumínica, el clima y la posición exacta de las estrellas. Por eso, conseguir una toma perfecta demanda noches completas de trabajo.