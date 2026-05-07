La inteligencia artificial revela cuáles son las ocupaciones más afectadas por el avance de la tecnología

El crecimiento de la inteligencia artificial y la automatización está transformando el mercado laboral en todo el mundo. A medida que las nuevas tecnologías avanzan, algunas ocupaciones aparecen como las más expuestas a cambios, reemplazos o reducción de tareas repetitivas.

Según distintos análisis realizados por sistemas de inteligencia artificial y especialistas en empleo, los trabajos más afectados son aquellos basados en procesos mecánicos, administrativos o repetitivos, especialmente en sectores donde gran parte de las tareas puede automatizarse.

Entre las ocupaciones que aparecen con mayor riesgo de transformación se encuentran:

La inteligencia artificial puede realizar muchas de estas tareas en menos tiempo y con menor margen de error, especialmente cuando siguen patrones predecibles.

Qué trabajos tienen menos riesgo

Al mismo tiempo, la IA remarca que existen profesiones donde la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico o el trabajo manual complejo siguen siendo difíciles de reemplazar. Entre ellas aparecen:

Profesionales de salud.

Docentes.

Oficios técnicos especializados.

Psicólogos y terapeutas.

Trabajos artísticos y creativos.

Empleos vinculados al cuidado de personas.

La psicología positiva trata de investigar qué hace que las personas sean felices, cómo pueden superar los obstáculos y cómo pueden aprovechar sus fortalezas. Foto: MDZ Algunas profesiones seguirán dependiendo de la creatividad, la empatía y el trabajo humano. Foto: MDZ

Un cambio que ya empezó

Expertos coinciden en que el avance tecnológico no necesariamente elimina empleos por completo, pero sí modifica la forma de trabajar. Muchas tareas empiezan a combinar herramientas de automatización con supervisión humana. Por eso, es cada es más importante la capacitación digital y el aprendizaje de nuevas habilidades relacionadas con la tecnología, análisis de datos y adaptación a entornos automatizados.