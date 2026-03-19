Fuerte ataque de Rusia en suelo de Ucrania: volaron 133 drones militares

Las fuerzas de Rusia atacaron territorio de Ucrania. Para el ataque, usaron con 133 drones de larga distancia del tipo no tripulados ruso -iraníes Shahed.

Los drones de Rusia y Ucrania son protagonistas de esta larga guerra europea. Foto: Efe.

Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio de Ucrania un total de 133 drones de larga distancia, entre ellos alrededor de 70 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed. Lo hizo en el marco de la guerra desatada entre las dos naciones en febrero de 2022.

Las defensas aéreas de Ucrania aseguran que neutralizaron 109 del total de los drones. Tal balance sobre el ataque ha sido informadol por la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este jueves.

Los drones fueron interceptados sobre el territorio de varias regiones del norte, el sur, el este y el oeste de Ucrania.

Rusia consiguió impactar en Ucrania Una veintena de drones de Rusia no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros siete lugares del país.