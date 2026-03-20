Documental BBC: la estafa global a niños con cáncer

Padres desesperados de niños enfermos o moribundos en todo el mundo están siendo explotados por campañas de estafa en internet, según reveló una investigación del Servicio Mundial de la BBC.

El público ha donado dinero a las campañas, que afirman recaudar fondos para tratamientos vitales.

Identificamos a 15 familias que afirman haber recibido poco o nada de los fondos recaudados y que, a menudo, ni siquiera sabían que las campañas se habían publicado, a pesar de haber sido alentadas a participar en filmaciones desgarradoras.

Nueve familias con las que hablamos, cuyas campañas parecen ser producto de la misma red de estafa, aseguran no haber recibido nada de los US$4 millones aparentemente recaudados en su nombre.

Un informante de esta red nos contó que buscaban "niños hermosos" que "debían tener entre 3 y 9 años... sin pelo".

Identificamos a un personaje clave en la estafa: un hombre israelí que vive en Canadá llamado Erez Hadari.

Nuestra investigación comenzó en octubre de 2023, cuando un anuncio conmovedor de YouTube nos llamó la atención. "No quiero morir", sollozaba una niña llamada Alexandra, de Ghana. "Mis tratamientos son muy caros".

Una campaña de financiación colectiva para ella aparentemente había recaudado casi US$700.000.

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Hallamos más videos de niños enfermos de todo el mundo en YouTube, todos sorprendentemente similares, con una producción impecable y que aparentemente habían recaudado enormes cantidades de dinero.

Todos transmitían una sensación de urgencia, utilizando un lenguaje emotivo.

Las campañas con mayor alcance internacional aparente se realizaban bajo el nombre de una organización llamada Chance Letikva (Oportunidad para la Esperanza), registrada en Israel y Estados Unidos.

Identificar a los niños que aparecían fue difícil. Utilizamos geolocalización, redes sociales y software de reconocimiento facial para encontrar a sus familias, ubicadas en lugares tan distantes como Colombia y Filipinas.

Si bien era difícil saber con certeza si los totales de efectivo de los sitios web de la campaña eran genuinos, donamos pequeñas cantidades a dos de ellos y vimos que los totales aumentaron en esas mismas cantidades.

Visitamos a familias cuyas campañas fueron organizadas por Hadari o vinculadas a él: una en una comunidad indígena en Colombia y otra en Ucrania.

En todos los casos, intermediarios locales se pusieron en contacto para ofrecer ayuda. Los niños fueron filmados y obligados a llorar o fingir lágrimas por una tarifa simbólica, pero nunca recibieron más dinero.

No está claro adónde fue a parar.

Intentamos contactar a Hadari en dos direcciones en Canadá, pero no pudimos encontrarlo.

Hadari respondió a un mensaje de voz que le enviamos, en el que le preguntábamos sobre el dinero que aparentemente había estado recaudando. Dijo que la organización "nunca ha estado activa", sin especificar de qué organización hablaba.

No respondió a otro mensaje de voz ni a una carta en la que exponíamos todas nuestras preguntas y acusaciones.

Y las campañas organizadas por Chance Letikva para dos niños fallecidos parecen seguir aceptando dinero.

Mira este documental de la BBC haciendo clic en el botón de play al principio de esta nota.

BBC

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FUENTE: BBC