Estafa millonaria: dos presos engañaron a una mujer con discapacidad y le robaron más de $31 millones

Dos internos de la cárcel bonaerense de Baradero fueron imputados en Rosario por una estafa millonaria contra una mujer con discapacidad. Según la investigación, uno de ellos fingió una relación sentimental para manipularla y obtener transferencias de dinero durante más de dos años que rondan los 31.500.000 millones de pesos.

La denuncia fue presentada por familiares de la víctima en noviembre del año pasado, luego de detectar un faltante significativo en los ahorros del hogar . La mujer afectada presenta retraso mental, trastornos del habla y microcefalia, lo que requiere tratamientos específicos. De acuerdo con la acusación, uno de los imputados se hizo pasar por su pareja y aprovechó su situación de vulnerabilidad para inducirla a realizar transferencias de dinero.

La investigación determinó que detrás del engaño actuaban dos internos alojados en la cárcel de Baradero, en la provincia de Buenos Aires. Ambos cumplían condenas por delitos sexuales y contaban con acceso autorizado al uso de teléfonos celulares.

En la audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Aurelio Cicerchia explicó que ese acceso fue clave para concretar la maniobra fraudulenta. Los acusados fueron identificados como, Martín Iván Patane, de 37 años, Alber Brolin Caba Martínez, de 31 años. Según la fiscalía, Patane estableció una relación afectiva a distancia con la víctima y utilizó ese vínculo para manipularla emocionalmente.

El imputado realizaba videollamadas con la mujer, durante las cuales incluso la ayudaba a contar el dinero. Luego, le proporcionaba datos de cuentas bancarias para realizar depósitos, que en su mayoría se concretaban en locales de Rapipago.

Como parte del mecanismo, también le exigían enviar fotografías de los comprobantes por WhatsApp para verificar que las transferencias se hubieran realizado correctamente. El fiscal indicó que el acusado prometía viajar a Rosario para concretar un encuentro, algo que nunca tuvo intención de cumplir, y que además solicitaba dinero bajo el argumento de cubrir supuestos gastos personales.

Las transferencias que realizó

A lo largo de la maniobra, la víctima realizó depósitos de distintos montos a más de doce personas. Entre los movimientos detectados: Caba Martínez recibió transferencias entre junio y noviembre de 2025 por un total de 12.809.000 pesos, otros destinatarios no identificados percibieron 6.817.000 pesos y el resto del dinero fue distribuido entre otras personas mencionadas en la audiencia. En total, la suma sustraída asciende a 31.485.500 pesos.

Finalmente, durante la audiencia, ambos imputados hicieron uso de la palabra y presentaron su descargo ante el juez Alejandro Negroni. Donde el magistrado resolvió dictar prisión preventiva por dos años para Patane e imponer tres meses de prisión preventiva para Caba Martínez. Además, estableció la prohibición de contacto entre los acusados.