Llegó el álbum del Mundial 2026: cómo evitar estafas al comprar figuritas

En medio de la creciente expectativa por el álbum oficial del Mundial 2026 , la empresa Panini emitió una advertencia para alertar a los fanáticos sobre posibles estafas vinculadas a la venta del producto. Si bien ya se encuentra disponible en kioscos y también online, muchos deberán tener en cuenta muchos puntos antes de adquirirlo.

A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, aumentaron las publicaciones en redes sociales y sitios web que ofrecen supuestas preventas del álbum y figuritas. Sin embargo, la compañía aclaró que solamente se pueden adquirir de forma oficial y en kioscos donde se pueda chequear que sea oficial.

Según informó la firma, se detectaron páginas fraudulentas, perfiles falsos y publicaciones engañosas que imitan canales oficiales con el objetivo de captar compradores desprevenidos. Estas maniobras incluyen ventas online, promociones en redes sociales e incluso ofrecimientos directos por mensajería o de forma personal.

En su comunicado, Panini remarcó que el único distribuidor oficial en el país es New Rita S.A., y que esta empresa no ha iniciado ningún tipo de comercialización ni preventa del álbum . Por eso, advirtió que cualquier oferta vigente fuera de los canales autorizados debe considerarse sospechosa.

Para evitar caer en fraudes, la compañía recomendó a los coleccionistas:

Desconfiar de promociones o precios inusualmente atractivos.

Verificar siempre la autenticidad de los sitios web y perfiles.

Comprar únicamente a través de canales oficiales cuando se anuncie el lanzamiento.

Además, señalaron que el álbum se comercializará exclusivamente en puntos autorizados como tiendas oficiales y plataformas verificadas, lo que garantizará la autenticidad del producto.

La advertencia llega en un contexto donde la pasión por coleccionar figuritas vuelve a crecer de cara a un Mundial que será histórico por la participación de 48 selecciones. Frente a este escenario, la recomendación principal es la cautela: esperar el anuncio oficial y evitar compras impulsivas que puedan derivar en pérdidas económicas.