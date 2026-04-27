Llegó el álbum del Mundial 2026: cómo evitar estafas al comprar figuritas
El álbum del Mundial 2026 ya llegó a la Argentina. Panini explicó cómo evitar las estafas a la hora de comprarlo y llenarlo de figuritas.
En medio de la creciente expectativa por el álbum oficial del Mundial 2026, la empresa Panini emitió una advertencia para alertar a los fanáticos sobre posibles estafas vinculadas a la venta del producto. Si bien ya se encuentra disponible en kioscos y también online, muchos deberán tener en cuenta muchos puntos antes de adquirirlo.
A medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, aumentaron las publicaciones en redes sociales y sitios web que ofrecen supuestas preventas del álbum y figuritas. Sin embargo, la compañía aclaró que solamente se pueden adquirir de forma oficial y en kioscos donde se pueda chequear que sea oficial.
Qué advierte Panini por el álbum del Mundial 2026
Según informó la firma, se detectaron páginas fraudulentas, perfiles falsos y publicaciones engañosas que imitan canales oficiales con el objetivo de captar compradores desprevenidos. Estas maniobras incluyen ventas online, promociones en redes sociales e incluso ofrecimientos directos por mensajería o de forma personal.
En su comunicado, Panini remarcó que el único distribuidor oficial en el país es New Rita S.A., y que esta empresa no ha iniciado ningún tipo de comercialización ni preventa del álbum. Por eso, advirtió que cualquier oferta vigente fuera de los canales autorizados debe considerarse sospechosa.
Para evitar caer en fraudes, la compañía recomendó a los coleccionistas:
- Desconfiar de promociones o precios inusualmente atractivos.
- Verificar siempre la autenticidad de los sitios web y perfiles.
- Comprar únicamente a través de canales oficiales cuando se anuncie el lanzamiento.
Además, señalaron que el álbum se comercializará exclusivamente en puntos autorizados como tiendas oficiales y plataformas verificadas, lo que garantizará la autenticidad del producto.
La advertencia llega en un contexto donde la pasión por coleccionar figuritas vuelve a crecer de cara a un Mundial que será histórico por la participación de 48 selecciones. Frente a este escenario, la recomendación principal es la cautela: esperar el anuncio oficial y evitar compras impulsivas que puedan derivar en pérdidas económicas.