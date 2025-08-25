Israel bombardeó el mayor hospital de Gaza: entre los muertos hay cuatro periodistas

El bombardeo de Israel dejó, al menos, 14 muertos en el principal hospital del sur de Gaza. Cuatro de ellos son periodistas de Reuters y Al Yazira.

Al menos 14 personas han muerto, entre ellos cuatro periodistas, por un doble bombardeo de Israel sobre el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por las autoridades locales.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, ha informado de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina Wafa han confirmado al menos 14 muertos, entre las que figuran cuatro periodistas y fotoperiodistas vinculados a medios internacionales como la agencia Reuters y la cadena Al Yazira.