La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores
La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, con la ONU, declaran que en Gaza y alrededores hay hambruna en niveles "catastróficos".
La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), que se encuentran respaldada por Naciones Unidas, ha declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja.
La Comisión de Revisión de la Hambruna ha señalado en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentran en la fase 5 de la clasificación.
Asimismo, alerta de que estos mismos baremos podrían superarse durante las próximas semanas en las zonas del enclave palestino, como Deir al Balá y Jan Yunis, según el documento.
Israel rechaza el informe sobre Gaza
El estudio apunta a niveles "catastróficos" de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva de Israel, que ha dejado más de 62.100 muertos en menos de dos años. Israel ha declarado su rechazo categórico a la declaración este viernes por parte de la ONU del estado de hambruna en la gobernación de Gaza (que comprende principalmente a la ciudad de Gaza) tras asegurar que se basa en datos inexactos y "no refleja la realidad sobre el terreno".
Las autoridades israelíes llevan semanas repudiando toda acusación de Naciones Unidas y organizaciones internacionales sobre los efectos devastadores de su bloqueo sobre el enclave, reforzado desde que rompió el alto el fuego el 18 de marzo. Finalmente, la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por Naciones Unidas, ha introducido este viernes a la zona gazatí en la fase 5 de la clasificación, que refleja la falta de acceso extrema a alimentos y agua, el desplazamiento a gran escala y una alta tasa de mortalidad.