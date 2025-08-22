La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, con la ONU, declaran que en Gaza y alrededores hay hambruna en niveles "catastróficos".

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), que se encuentran respaldada por Naciones Unidas, ha declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja.

La Comisión de Revisión de la Hambruna ha señalado en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentran en la fase 5 de la clasificación.

Asimismo, alerta de que estos mismos baremos podrían superarse durante las próximas semanas en las zonas del enclave palestino, como Deir al Balá y Jan Yunis, según el documento.

Franja de Gaza gazatíes hambre niños derechos humanos efe La ONU marca en Gaza una situación "catastrófica!. Foto Efe EFE Israel rechaza el informe sobre Gaza El estudio apunta a niveles "catastróficos" de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva de Israel, que ha dejado más de 62.100 muertos en menos de dos años. Israel ha declarado su rechazo categórico a la declaración este viernes por parte de la ONU del estado de hambruna en la gobernación de Gaza (que comprende principalmente a la ciudad de Gaza) tras asegurar que se basa en datos inexactos y "no refleja la realidad sobre el terreno".