Israel inicia ofensiva militar en Gaza tras aprobar proyecto de asentamiento en Cisjordania

El portavoz militar de Israel anunció que se aprobó el proyecto que permitiría la avanzada militar en la ciudad de Gaza.

Este miércoles, las fuerzas militares israelíes iniciaron los primeros pasos para un asalto planeado en la ciudad de Gaza, después de la aprobación final de un proyecto de asentamiento que dividiría en dos a Cisjordania. El comienzo de este plan fue anunciado por el portavoz militar de Israel, Effie Defrin.

Dentro de esta operación de ocupación de la ciudad, se incluye el llamamiento a 60 mil reservistas para el operativo militar ampliado. Defrin declaró: "Hemos comenzado las acciones preliminares y las etapas iniciales de la ofensiva sobre la ciudad de Gaza, y ya las fuerzas de las FDI mantienen posiciones en las afueras de la ciudad de Gaza".

A su vez, subrayó: "Intensificaremos los ataques contra Hamás en la ciudad de Gaza, el bastión político y militar de la organización terrorista, donde, previo a esta movilización militar, alertaremos a los civiles de la ciudad de Gaza para minimizar el daño a los civiles".

La ayuda en Gaza y la respuesta de Hamás Por otro lado, también mencionó la ayuda humanitaria que se está brindando en la zona: "Seguimos permitiendo la ayuda humanitaria a los residentes de la Franja e incluso la estamos ampliando, con puntos centrales adicionales de distribución de ayuda", comentó.

Esta movilización militar por parte del ejército de Israel busca que los ciudadanos palestinos se desplacen al sur de la Franja, que se ve sometida a una crisis humanitaria debido a esta intensificación en los avances militares, además de las restricciones a las ayudas que se envían donde miles de personas han fallecido producto de la hambruna que atraviesa la zona.