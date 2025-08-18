Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en Gaza

El grupo terrorista Hamás aceptó este lunes una propuesta de alto el fuego impulsada por mediadores de Egipto y Qatar para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. La información fue confirmada por el portavoz del gobierno de El Cairo, Diaa Rashwan, quien declaró que " la pelota está del lado de Israel", que aún no ha dado una respuesta formal.

La propuesta, basada en un plan reciente del enviado estadounidense, Witkoff, implicaría una tregua de 60 días y el intercambio de rehenes por prisioneros. Sin embargo, Israel continúa exigiendo la liberación de todos los secuestrados.

La presión de Israel Tras la noticia, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, difundió un video en el que aseguró que "Hamás se encuentra bajo presión atómica". Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, señaló que por primera vez en semanas Hamás se muestra dispuesto a negociar, lo que atribuye al temor de que Israel se tome en serio la conquista de la Ciudad de Gaza, a la que calificó como "un centro de gravedad militar, gubernamental y simbólico".