Netanyahu asegura que Israel pretende tomar el control total de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves su "intención" de tomar el control de toda la Franja de Gaza .

Lo hizo en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, en la que le preguntaron si Israel asumiría el control de la Franja.

"Tenemos la intención de hacerlo, para garantizar nuestra seguridad, eliminar a Hamás de allí, permitir que la población quede libre de Gaza y traspasar el control a una administración civil, que no sea Hamás ni nadie que promueva la destrucción de Israel", afirmó.

Y agregó: "Queremos liberarnos a nosotros mismos y liberar al pueblo de Gaza del horrible terror de Hamás".

Netanyahu también señaló que Israel "no quiere quedarse" en Gaza.

"Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla. No queremos estar allí como una autoridad gubernamental", aseguró.

Netanyahu hizo estas declaraciones antes de que empezara una reunión del gabinete de seguridad de Israel.

BBC

FUENTE: BBC