Israel eliminó a un miembro de Hamás que participó en el secuestro de Yarden Bibas

El Ejército de Israel anunció este martes la muerte de Jihad Kamal Salem Najjar, integrante del brazo armado de Hamás, durante un ataque aéreo realizado el 10 de agosto en el sur de la Franja de Gaza. Según un comunicado conjunto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Interna (Shin Bet), Najjar fue identificado como uno de los terroristas que secuestró al ciudadano argentino-israelí Yarden Bibas durante la incursión del 7 de octubre de 2023.

El comunicado estuvo acompañado de una fotografía del momento del secuestro, en la que Najjar aparece junto a Bibas. Las autoridades israelíes recordaron que el militante pertenecía a las Brigadas Al Qasam, responsables de la masacre en territorio israelí que dejó alrededor de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas.

Bibas consiguió salir de Gaza el 1 de febrero de este año, aprovechando una tregua temporal alcanzada entonces entre Israel y Hamas . Durante la misma, Hamas entregó a la Cruz Roja los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir , así como el del rehén fallecido Oded Lifshitz, el 20 de febrero.

La devolución de los cuerpos generó controversia. El Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Tel Aviv, dirigido por Chen Kugel, señaló que uno de los cuerpos entregados no correspondía a Shiri, afirmando que los restos se habían mezclado con los de otra víctima del mismo ataque. Finalmente, los restos identificados correctamente llegaron un día después. Kugel subrayó además que los cuerpos de Shiri y sus hijos no presentaban signos de muerte producida por bombardeo, en discrepancia con la versión de Hamas.

Las autoridades militares israelíes subrayaron que continuarán con sus operaciones para localizar y eliminar a quienes participaron en la masacre del 7 de octubre.

El caso Yarden Bibas

El mismo 7 de octubre, Yarden Bibas fue capturado junto a su esposa Shiri y sus dos hijos: Ariel, de cuatro años, y Kfir, de apenas nueve meses. Investigaciones posteriores revelaron que el hombre fue separado de su familia y retenido en otro lugar.

El 29 de noviembre de 2023, Hamás anunció que Shiri y los niños habían muerto en un supuesto bombardeo israelí mientras seguían en cautiverio. Sin embargo, cuando los cuerpos fueron entregados a la Cruz Roja el 20 de febrero, en el marco de una tregua temporal, el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Tel Aviv detectó irregularidades. Su director, Chen Kugel, informó que los restos presentaban signos de haber sido mezclados con los de otra víctima y que, además, no mostraban evidencia de haber muerto por un ataque aéreo, contradiciendo la versión de Hamás.

En esa misma tregua, el 1 de febrero de 2024, Yarden Bibas logró salir de Gaza y recuperar su libertad. Junto con los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir, Hamás también entregó el del rehén fallecido Oded Lifshitz.